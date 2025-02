Победа Кендрика Ламара: "Not Like Us" признана лучшей песней года на Грэмми 2025

На ежегодной церемонии вручения премии Грэмми 2025 Кендрик Ламар уверенно взошёл на пьедестал, одержав победу в престижной номинации «Песня года» с треком "Not Like Us". Этот успех стал важным этапом в карьере артиста, который за годы завоевал уже 21 Грэмми в различных категориях.

За последние годы награды в категории «Песня года» вручались таким исполнителям, как Billie Eilish с хитом "What Was I Made For?" в 2024 году, Bonnie Raitt с композицией "Just Like That" в 2023, Silk Sonic с песней "Leave the Door Open" в 2022, а также Childish Gambino, чья "This Is America" покорила сердца слушателей в 2019 году. Другие победители включают мировых звезд: Adele, Beyoncé, Ed Sheeran и Lorde, что подтверждает разнообразие и высокий уровень музыкального творчества на протяжении последних лет.