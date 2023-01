За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Для многих из нас ПК-игры стали параллельной реальностью, в которую можно уйти на несколько часов, отключившись от повседневных забот и невзгод. Особенно важно это стало в последние годы, когда каждый следующий год оказывается тяжелее предыдущего. Но, начиная готовить материал и искать лучшие игры, анализируя оценки геймеров и обзоры игровых изданий, понимаешь, что 2022 год стал одним из самых худших в истории игровой индустрии и предлагает нам очень скудный набор игр, которые можно назвать лучшими.

Для того, чтобы стала понятна серьезность проблемы - в 2022 году не вышло даже ни одной качественной стратегии с высокими оценками игроков и игровых изданий. Стратегии Songs of Conquest и Farthest Frontier так и не вышли из раннего доступа и добавить их в список игр 2022 года мы не можем, Victoria 3 и Total War: WARHAMMER III не оправдали ожиданий, а игра Expeditions: Rome, вышедшая почти год назад, в январе, хороша, но гораздо больше тактика, чем стратегия.

Не вышло в 2022 году и хороших гоночных игр, ралли или симуляторов вождения, стоящих упоминания, а RPG можно пересчитать по пальцам одной руки. Скудный выбор игр 2022 года будет хорошо заметен, если сравнить его с каким-либо годом из прошлого. Давайте не будем брать нулевые годы, когда в течении года выходили десятки хитов, а сравним его, например, с 2017, который тоже считался не особо урожайным на игры-хиты.

В 2017 году вышли: Prey, Resident Evil 7: Biohazard, Divinity: Original Sin 2, Wolfenstein II: The New Colossus, Hellblade: Senua's Sacrifice, Assassin's Creed: Origins, NieR: Automata, Hollow Knight, The Evil Within 2, PUBG: Battlegrounds, Call of Duty: WWII, Sniper Elite 4, Torment: Tides of Numenera, ARK: Survival Evolved, Total War: WARHAMMER II, DiRT 4, Battle Brothers и SpellForce 3. И это, конечно, не полный список качественных игр того года. Но на этом давайте закончим с критикой и посмотрим, какие игры в 2022 году можно назвать лучшими.

Elden Ring

Elden Ring - единственная игра в 2022 году, которая тянет на отметку 9 из 10 или даже 10 из 10. Action/RPG в огромном открытом мире, со сложными сражениями, основанными на механиках серии игр Dark Souls. Вам будет доступно огромное количество разного оружия, доспехов, предметов и заклинаний - гораздо большее, чем в играх серии Souls. А также около сотни навыков, которые позволят вам создать игрового персонажа по своему вкусу. Elden Ring просто обязательна к прохождению и претендует на звание лучшей RPG последних лет.

Stray

Неожиданный успех получила игра-симулятор бродячего кота Stray. Шанс поиграть за какое-либо животное у нас выдается не часто, а уж заняться сбрасыванием вещей со столов, порчей мебели и прятками в коробках мы сможем впервые. Stray - это сразу и квест, и платформер, и головоломка, и стелс, а играется эта комбинация жанров очень легко, часто напоминая медитацию. А низкий порог вхождения за счет простоты игрового процесса привлек в игру массу людей, которые и вовсе никогда не играли в компьютерные игры.

A Plague Tale: Requiem

Мрачная игра жанра action-adventure с элементами стелса, действие которой происходит во Франции в эпоху средневековья, получила продолжение, которое оказалось не хуже оригинала. Заметно улучшилась графическая составляющая и никуда не делись орды крыс, чума и инквизиция, с которыми придется опять столкнуться юным героям игры.

Mount & Blade II: Bannerlord

Уникальная Action/RPG с открытым миром наконец-то вышла из раннего доступа и предлагает игроку невиданную широту действий. В Mount & Blade II: Bannerlord вы можете заняться наемничеством, торговлей, стать уважаемым лордом, собрать свой отряд и сразиться с врагами верхом на коне и покорять огромные территории. Игра уникальна и имеет бесконечное количество сценариев, которые будут раскручиваться в зависимости от вашего выбора и манеры прохождения.





Expeditions: Rome

Expeditions: Rome - пошаговая тактика с элементами стратегии и ролевой игры, позволяющая собрать армию, завоевывать земли и распутывать клубок политических интриг во времена древнего Рима, исследуя территории Северной Африки, Греции и Италии. Игра запоминается великолепной сюжетной компанией, от которой будут в восторге ценители эстетики древнего Рима.





Vampire Survivors

Гениальный инди-проект с ретро-графикой, в котором вам предстоит упражняться в выживании и уничтожении с помощью автоматически стреляющего оружия волн врагов — летучих мышей, скелетов, мумий и других монстров, постоянно окружающих игрока. При их уничтожении часто выпадают ценные самоцветы, которые можно потратить на увеличение уровня персонажа.





Cult of the Lamb

Забавная игра в жанрах Rogue-like и приключенческий боевик, в которой вам предстоит побыть в шкуре одержимого ягненка и сражаться с еретиками с помощью оружия и проклятий. Вдобавок придется освоить управление культистским поселением, которое дает прокачку боевых характеристик героя.





Evil West

Вампирский вестерн, выполненный в одскульном стиле, с простыми линейными уровнями, подарит вам несколько часов азарта и адреналина, как в старых добрых шутерах начала нулевых годов. Каждый бой в Evil West превращается в кровавые побоища с расчлененкой, где можно отрывать и отстреливать конечности врагам, не давая им двигаться и добивая их эффектными ударами.





King Arthur: Knight's Tale

King Arthur: Knight's Tale - пошаговая тактическая игра с широко развитыми элементами ролевых игр и интересной и мрачной историей в жанре темного фэнтези, которая позволит вам окунуться во времена рыцарей Круглого Стола и сразиться со множеством разнообразных врагов, тщательно продумывая каждый ход.





Dying Light 2 Stay Human

Огромный открытый мир, великолепная графика, захватывающая история, паркур и множество зомби - это рецепт хита, но игра Dying Light 2 Stay Human немного не дотянула до этого звания и осталась крепким середнячком, которого можно поставить в конец нашей подборки. Стать хитом игре не позволили недоработки - слабый ИИ, довольно скучный открытый мир и технические огрехи, но все равно в Dying Light 2 Stay Human стоит провести 20-30 часов, первые из которых будут впечатляющими.

Итоги

Вот такая десятка лучших игр у нас получилась. Конечно, не все читатели согласятся с такой расстановкой игр, а кое-кто не увидит здесь понравившуюся игру, поэтому стоит почитать об этом в комментариях, чтобы не пропустить игру, которая станет хитом именно для вас. За кадром остались такие игры, как Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022), Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, The Callisto Protocol, ELEX II, Need for Speed Unbound, Warhammer 40,000: Darktide, Scorn, Overwatch 2, и наверняка эти игры найдут своего игрока.

Пишите в комментарии, какие бы игры вы добавили в эту десятку лучших?

