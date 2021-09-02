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Думаю, многие из читателей помнят тот момент, когда Windows 10 только что установлена. Она работает быстро и без ошибок, шустро загружается и выключается, а программы и игры работают стабильно и без сбоев. Но постепенно это состояние Windows исчезает - появляются мелкие баги и ошибки, время загрузки увеличивается, игры начинают работать медленнее и даже вылетать, а иногда начинаются критичные сбои и компьютер уходит в синий экран BSOD. И в этот момент вы обычно решаете - "пора переустанавливать"!

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У каждого пользователя обычно свое время от установки и до переустановки Windows - у кого-то она приходит в негодность за пару месяцев, а кто-то без проблем пользуется ею пару лет и больше. Это зависит от множества факторов - сколько программ и игр устанавливается на ПК, не используется ли пиратское программное обеспечение с кряками, которые ломают систему. Заметное влияние оказывают тонкие настройки Windows и применение различных твикеров и "оптимизаций".

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И в результате можно встретить парадоксальную ситуацию, когда компьютер бабушки, которая совершенно не разбирается в нем и сидит только в Одноклассниках и смотрит YouTube, годами работает без сбоев. А компьютер школьника, устанавливающего множество пиратских игр и качающего читы для них, требует переустановки Windows уже через пару месяцев. Давайте разберемся с главными признаками того, что ваша Windows доживает последние дни и лучше ее переустановить, пока она еще находится в рабочем состоянии.

Синие экраны BSOD

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Синие экраны или BSOD (Blue Screen of Death) видели практически все пользователи Windows. Они появляются при критических ошибках в системе и обычно сигнализируют о том, что Windows серьезно повреждена или в компьютере есть серьезные аппаратные сбои. Самый простой способ проверить, в чем причина BSOD - переустановка Windows. Если синие экраны больше не появляются, значит на компьютере была программная проблема, а если появляются даже на чистой системе, значит что-то не так с вашим "железом".

Софт и игры вылетают с ошибками

Еще одна неприятная проблема - софт и игры, вылетающие с различными ошибками. Проблема может быть как на стороне самого софта и "кривых" игр, так и на стороне глючащей Windows. Иногда встречаются ситуации, когда игры вылетают на ПК с определенной программно-аппаратной конфигурацией и стабильно работают на других ПК.

Опытный пользователь обычно точно чувствует тот момент, когда ошибок становится слишком много и приходит время переустановить Windows, а начинающим можно посоветовать узнать на форумах, насколько стабильно ваши программы и игры работают у других пользователей. Если проблема редкая, то, скорее всего, причина ошибок в вашей Windows и ее пора переустановить.

Замедление загрузки

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Еще одна причина того, что Windows стала работать не так стабильно, как после установки и ее состояние далеко от идеального - это существенное замедление загрузки. Если свежеустановленная Windows загружалась с SSD-накопителя за 17 секунд, а через полгода время загрузки выросло до 30 секунд и более, то это явный признак замусоривания и внутренних сбоев в ОС, и исправить вручную их, скорее всего, не получится.

А если проблема долгой загрузки в медленном жестком диске, или в старом SSD, который уже пора менять, стоит присмотреться к быстрым моделям SSD с интерфейсом PCI-E x4, например, SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S250BW, емкостью 250ГБ в Ситилинке. Этот SSD отлично подойдет под систему.





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А вот емкости SAMSUNG 970 EVO MZ-V7E1T0BW, объемом 1 ТБ, хватит для нескольких новых игр, которые уже перешагнули планку в 100 ГБ.

Долгое выключение

Похожая проблема - долгое выключение, когда после нажатия кнопки завершения работы вам приходится ждать минуту или две пока ПК наконец-то отключится и можно выдернуть его из розетки. Иногда выключение начинает сопровождаться выскакивающим окном с ошибкой. Это явные признаки того, что вашей Windows осталось недолго и надо готовиться к ее переустановке.

Сбои после неудачного обновления

Обновления Windows 10 стали настоящей головной болью для многих пользователей, принося на их ПК сбои и баги. Причина в том, что Microsoft сократила отдел, тестирующий обновления перед выпуском на реальных ПК и заменила его на тестирование на виртуальных машинах и в программе Windows Insider. Результат не заставил себя долго ждать - после каждого обновления СМИ пишут о багах и ошибках в них и иногда проблемы, вызванные им, не удается вылечить откатом обновления и приходится переустанавливать Windows.

Заметное повышение отклика ПК, фризы

Иногда на ПК начинаются проблемы в играх, которые можно назвать словом "фризы". Игра на некоторое время подвисает, происходит неприятный рывок кадровой частоты, иногда сопровождающийся треском звука. В особо тяжелых случаях фризы и треск звука начинаются даже в режиме низкой нагрузки, на рабочем столе. Это может происходить как из-за аппаратных проблем, так и из-за программных и, как и в случае с BSOD, переустановка Windows поможет понять, в чем причина проблемы.

Проблемы с графическим интерфейсом пользователя Windows

Еще один признак повреждения внутренних структур Windows - проблемы с графическим интерфейсом пользователя (англ. graphical user interface, GUI). Выражается проблема в исчезновении иконок файлов, мерцании анимаций рабочего стола и окон, зависании меню Пуск и панели задач, сбоями фонов Рабочего стола. Как правило, вскоре после появления таких проблем приходят более тяжелые и нужно готовиться к переустановке Windows.

Вирусное заражение

Если вы подцепили вирусы, трояны, майнеры или что хуже всего - программы шифровальщики, лучше всего сделать полную переустановку Windows с форматированием диска и заменой дистрибутивов программ и игр. Не помешает сменить пароли на важных интернет ресурсах. Даже если вы вылечили заражение с помощью антивирусной программа, гарантий, что вредонос не остался в вашей системе - нет, и надежнее всего сделать полную переустановку Windows.

Когда предстоит большое обновление давно не обновлявшейся Windows

Если обновления в вашей Windows были отключены и вам предстоит обновление со старой версии, которое сейчас происходит принудительно, например, с Windows 10 версии 1709 до версии 21H1, можно ожидать что на ПК возникнет много проблем. Самый правильный вариант - скачать Windows 10 с официального сайта, создать флешку и установить новую версию начисто, предварительно сохранив важные данные.

После замены важных компонентов ПК - материнской платы и видеокарты

Windows 10, в отличие от Windows 7 и 8.1, довольно безболезненно переносит замену материнской платы, даже без участия пользователя, но исключать глюки и сбои после такой замены нельзя. Не помешает переустановить Windows и после замены видеокарты. Несмотря на то, что есть утилиты, тщательно вычищающие из системы следы старых драйверов, например, Display Driver Uninstaller, для 100% надежности и стабильности стоит переустановить Windows, особенно, если она не переустанавливалась давно.

Итоги

Вот такие 10 причин мне кажутся довольно вескими для переустановки Windows. Переустановка Windows в 2021 году стала делом достаточно быстрым. А учитывая то, что при ней ваша система очищается от зловредных программ, даже если вы о них не знаете, и обычно происходит бэкап пользовательских данных, стоит делать ее почаще. Пишите в комментарии, как часто и по каким причинам вы переустанавливаете Windows?



