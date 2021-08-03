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Каждый геймер сталкивался с такой проблемой, как вылет игр на рабочий стол. Это очень неприятно, ведь вы теряете не сохраненный прогресс игры, а если играли в онлайн игру, то вас выкидывает из нее, что иногда чревато поражением всей команды. Но хуже всего, когда вылеты происходят регулярно, а их причина остается неизвестной. Это может испортить все удовольствие от игрового процесса, и часто такая игра удаляется, а ее прохождение откладывается до лучших времен.

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Вылет из игры может сопровождаться появлением окна с ошибкой, и это уже может дать вам какую-то базу для поиска проблемы в интернете по коду ошибки. Но довольно часто игра просто «вылетает» и вы видите перед собой рабочий стол. Давайте разберем все причины появления этой проблемы, и способы, с помощью которых «вылеты» можно побороть или хотя бы свести к минимуму.

Выясняем, много ли пользователей игры жалуются на вылеты

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Есть игры, которые довольно часто вылетают и проблема в этом случае в основном на стороне игры, а не ПК игрока. Поиск проблем такой игры в интернете выдает огромное количество запросов пользователей, столкнувшихся с вылетами. Довольно яркий пример — игры серии ANNO, которые довольно стабильно работают, пока вы не отстроили огромные города и не проложили десятки маршрутов, но с определенного момента начинают мучить игрока частыми вылетами.

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Проблема в движке игры, которому приходится обрабатывать огромное количество данных, растущее в геометрической прогрессии при плотной застройке островов. В ANNO 1404, к примеру, графический движок использует только два гигабайта ОЗУ и от вылетов помогает уменьшение качества графических настроек, утилита Large Address Aware и неофициальный патч версии 1.10. Но 100% гарантии от вылетов это не дает. Последняя игра серии, ANNO 1800, тоже страдает от вылетов, но 100% работающего решения проблемы для нее не существует и стоит сделать комплекс мер, которые мы попробуем дальше.

Исключаем аппаратные проблемы ПК

Первым делом стоит исключить аппаратные проблемы вашего ПК и ноутбука. Если вы будете уверены в его стабильной работе, то источник проблемы будет найти гораздо проще. Для начала стоит проверить комплектующие на перегрев и убрать разгон процессора, ОЗУ и видеокарты, если он есть. А если вы используете разгон постоянно, то стоит заново перетестировать его на стабильность.

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Следом стоит сделать комплексный тест ПК с помощью стресс-тестов AIDA64. Для процессора неплохо подойдет получасовое тестирование в утилите OCCT, для видеокарты прогон теста стабильности 3DMark. А вот гонять часами тесты типа LINPACK или Furmark не стоит, они дают нетипичную нагрузку, которую ваш ПК никогда не встретит в реальной эксплуатации и скорее показывают не его стабильность, а возможности системы охлаждения.

Если ошибок нет — это отлично, но если тесты выявили сбои, то стоит заняться настройками и тестами ПК более тщательно, нормализовав его температурный режим, и проверив все контакты материнской платы. Неплохо помогает пересборка ПК с очисткой от пыли, заменой термопасты, проверкой всех разъемов и напряжений, которые выдает блок питания.

Приводим системные требования ПК к рекомендуемым игрой

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Одна из частых причин вылета игры — несоответствие ПК минимальным требованиям игры. Особенно часто виновница вылетов — оперативная память, которой обычно не хватает. Если у вас менее 16 ГБ ОЗУ, то стоит довести ее объем до этого числа, сохранив двухканальный режим работы. Такой объем стоит сейчас не дорого по сравнению с ценами на остальные комплектующее, например, модули Crucial Ballistix Black (BL2K8G30C15U4B) объемом 16 ГБ и с частотой 3000 МГц обойдутся вам в Регарде в 6990 рублей.

Второй по частоте виновник проблем с играми — медленный, сбоящий или забитый «под завязку» накопитель. Если игры стоят на HDD, то его сильная фрагментация или битые сектора могут быть причиной вылетов игры. Универсальным решением может стать покупка SATA SSD накопителя, который подойдет в любую систему, например, надежного Samsung 870 EVO (MZ-77E500BW) объемом 500 ГБ.

Множество проблем со стабильностью ПК в целом решает покупка нового блока питания, особенно, если старый был бюджетный и поработал пять лет и более. Конденсаторы в бюджетных БП быстро выходят из строя, что чревато массой проблем. При выборе БП следует искать современные модели, в которых используются DC/DC-преобразователи, такие как Chieftec Proton (BDF-500S).





Исключаем проблемы с программным обеспечением

Первым делом при настройке софта стоит переустановить игру и дать ей обновиться до последней версии, новые игры обычно находятся в режиме непрерывного патчинга и исправления проблем. При переустановке главное — не потерять сохранения игры, ведь для игр типа The Elder Scrolls V: Skyrim или Ведьмак 3: Дикая охота это самая настоящая катастрофа. Сохраните их в отдельную папку.

Следующим шагом станет поиск проблем софта, которые могут влиять на стабильность игр. Первым делом стоит убедиться, что путь к вашей учетной записи не содержит символов кириллицы, некоторые игры некорректно работают с ней даже в 2021 году. Следом стоит отключить антивирус, а если его отключение простыми способами невозможно, как в случае с Microsoft Defender, то надо добавить папку игры в его исключения.

В поисках проблем может помочь просмотр событий в Windows, попасть в который можно нажав на клавиатуре сочетание клавиш Win+R и в открывшемся окошке ввести eventvwr.msc. Далее стоит проверить, включен ли файл подкачки, его отсутствие или малый размер часто вызывает проблемы в играх. Для некоторых игр помогает его ручное увеличение до 20 ГБ и более.

Далее стоит запустить игру с минимум параллельно запущенного софта, особенно стоит уделить внимание утилитам MSI Afterburner и прочим, постоянно висящим в трее и работающих с «железом» ПК. Если проблема не решается, стоит переустановить драйвера видеокарты и пакеты софта, нужного для игр — Microsoft .NET Framework, DirectX, Microsoft Visual C++.

А если все меры, описанные выше, не помогают, то стоит решиться на переустановку Windows. Переустановка обычно решает множество проблем и если на вашем ПК «железо» работает исправно, Windows только что корректно переустановлена и игра продолжает вылетать, то проблема на 90% в игре и вряд ли получится улучшить ситуацию.

Итоги

Надеюсь меры из этого блога помогут вам с вылетами в играх, ведь нет ничего хуже для геймера, чем вылетающие игры, особенно на мощном железе. Пишите в комментарии, удавалось ли вам победить вылеты в играх? И с помощью каких средств?



















