Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разбираемся, что делать, если игры на вашем ПК «вылетают» на рабочий стол

Одна из самых неприятных проблем с играми — их вылет на рабочий стол. Причин этому может быть много и сегодня мы попробуем разобраться в этой проблеме.
[ ] для раздела Блоги
2
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Каждый геймер сталкивался с такой проблемой, как вылет игр на рабочий стол. Это очень неприятно, ведь вы теряете не сохраненный прогресс игры, а если играли в онлайн игру, то вас выкидывает из нее, что иногда чревато поражением всей команды. Но хуже всего, когда вылеты происходят регулярно, а их причина остается неизвестной. Это может испортить все удовольствие от игрового процесса, и часто такая игра удаляется, а ее прохождение откладывается до лучших времен.

реклама

Вылет из игры может сопровождаться появлением окна с ошибкой, и это уже может дать вам какую-то базу для поиска проблемы в интернете по коду ошибки. Но довольно часто игра просто «вылетает» и вы видите перед собой рабочий стол. Давайте разберем все причины появления этой проблемы, и способы, с помощью которых «вылеты» можно побороть или хотя бы свести к минимуму.

Выясняем, много ли пользователей игры жалуются на вылеты

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
Супердешевая MSI 3070 LHR в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Есть игры, которые довольно часто вылетают и проблема в этом случае в основном на стороне игры, а не ПК игрока. Поиск проблем такой игры в интернете выдает огромное количество запросов пользователей, столкнувшихся с вылетами. Довольно яркий пример — игры серии ANNO, которые довольно стабильно работают, пока вы не отстроили огромные города и не проложили десятки маршрутов, но с определенного момента начинают мучить игрока частыми вылетами.

реклама

Проблема в движке игры, которому приходится обрабатывать огромное количество данных, растущее в геометрической прогрессии при плотной застройке островов. В ANNO 1404, к примеру, графический движок использует только два гигабайта ОЗУ и от вылетов помогает уменьшение качества графических настроек, утилита Large Address Aware и неофициальный патч версии 1.10. Но 100% гарантии от вылетов это не дает. Последняя игра серии, ANNO 1800, тоже страдает от вылетов, но 100% работающего решения проблемы для нее не существует и стоит сделать комплекс мер, которые мы попробуем дальше.

Исключаем аппаратные проблемы ПК

Первым делом стоит исключить аппаратные проблемы вашего ПК и ноутбука. Если вы будете уверены в его стабильной работе, то источник проблемы будет найти гораздо проще. Для начала стоит проверить комплектующие на перегрев и убрать разгон процессора, ОЗУ и видеокарты, если он есть. А если вы используете разгон постоянно, то стоит заново перетестировать его на стабильность.

реклама

Следом стоит сделать комплексный тест ПК с помощью стресс-тестов AIDA64. Для процессора неплохо подойдет получасовое тестирование в утилите OCCT, для видеокарты прогон теста стабильности 3DMark. А вот гонять часами тесты типа LINPACK или Furmark не стоит, они дают нетипичную нагрузку, которую ваш ПК никогда не встретит в реальной эксплуатации и скорее показывают не его стабильность, а возможности системы охлаждения.

Если ошибок нет — это отлично, но если тесты выявили сбои, то стоит заняться настройками и тестами ПК более тщательно, нормализовав его температурный режим, и проверив все контакты материнской платы. Неплохо помогает пересборка ПК с очисткой от пыли, заменой термопасты, проверкой всех разъемов и напряжений, которые выдает блок питания.

Приводим системные требования ПК к рекомендуемым игрой

реклама

Одна из частых причин вылета игры — несоответствие ПК минимальным требованиям игры. Особенно часто виновница вылетов — оперативная память, которой обычно не хватает. Если у вас менее 16 ГБ ОЗУ, то стоит довести ее объем до этого числа, сохранив двухканальный режим работы. Такой объем стоит сейчас не дорого по сравнению с ценами на остальные комплектующее, например, модули Crucial Ballistix Black (BL2K8G30C15U4B) объемом 16 ГБ и с частотой 3000 МГц обойдутся вам в Регарде в 6990 рублей.

Второй по частоте виновник проблем с играми — медленный, сбоящий или забитый «под завязку» накопитель. Если игры стоят на HDD, то его сильная фрагментация или битые сектора могут быть причиной вылетов игры. Универсальным решением может стать покупка SATA SSD накопителя, который подойдет в любую систему, например, надежного Samsung 870 EVO (MZ-77E500BW) объемом 500 ГБ.

Множество проблем со стабильностью ПК в целом решает покупка нового блока питания, особенно, если старый был бюджетный и поработал пять лет и более. Конденсаторы в бюджетных БП быстро выходят из строя, что чревато массой проблем. При выборе БП следует искать современные модели, в которых используются DC/DC-преобразователи, такие как Chieftec Proton (BDF-500S).


Исключаем проблемы с программным обеспечением

Первым делом при настройке софта стоит переустановить игру и дать ей обновиться до последней версии, новые игры обычно находятся в режиме непрерывного патчинга и исправления проблем. При переустановке главное — не потерять сохранения игры, ведь для игр типа The Elder Scrolls V: Skyrim или Ведьмак 3: Дикая охота это самая настоящая катастрофа. Сохраните их в отдельную папку.

Следующим шагом станет поиск проблем софта, которые могут влиять на стабильность игр. Первым делом стоит убедиться, что путь к вашей учетной записи не содержит символов кириллицы, некоторые игры некорректно работают с ней даже в 2021 году. Следом стоит отключить антивирус, а если его отключение простыми способами невозможно, как в случае с Microsoft Defender, то надо добавить папку игры в его исключения.

В поисках проблем может помочь просмотр событий в Windows, попасть в который можно нажав на клавиатуре сочетание клавиш Win+R и в открывшемся окошке ввести eventvwr.msc. Далее стоит проверить, включен ли файл подкачки, его отсутствие или малый размер часто вызывает проблемы в играх. Для некоторых игр помогает его ручное увеличение до 20 ГБ и более.

Далее стоит запустить игру с минимум параллельно запущенного софта, особенно стоит уделить внимание утилитам MSI Afterburner и прочим, постоянно висящим в трее и работающих с «железом» ПК. Если проблема не решается, стоит переустановить драйвера видеокарты и пакеты софта, нужного для игр — Microsoft .NET Framework, DirectX, Microsoft Visual C++.

А если все меры, описанные выше, не помогают, то стоит решиться на переустановку Windows. Переустановка обычно решает множество проблем и если на вашем ПК «железо» работает исправно, Windows только что корректно переустановлена и игра продолжает вылетать, то проблема на 90% в игре и вряд ли получится улучшить ситуацию.

Итоги

Надеюсь меры из этого блога помогут вам с вылетами в играх, ведь нет ничего хуже для геймера, чем вылетающие игры, особенно на мощном железе. Пишите в комментарии, удавалось ли вам победить вылеты в играх? И с помощью каких средств?






Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

ssd игры блок питания озу гайд полезные советы проблемы ошибки вылет
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
14
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
10
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
56
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
13
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
4
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
36
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
24
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 56
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
98
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
55
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула за месяц 40 000р
77
Процессоры Ryzen 5000 ощутимо подешевели в РФ – Ryzen 7 5800X на 4000р дешевле рекомендованной цены
49
GPU Nvidia Ada Lovelace в RTX 40 Series станут шагом вперёд на уровне перехода от Maxwell к Pascal
77
Флагманы Xiaomi получили Android 12 на MIUI 12.5
2
Microsoft намекнула на дату выпуска Windows 11
16
Августовский хардфорк Эфира London негативно скажется на доходах майнеров
18
Palit не рекомендует покупать видеокарты после майнинга
39
Биткоин подешевел на 2000 долларов, но аналитики РБК верят в его рост до $65 000 к концу 2021 года
26
На фоне отголосков майнинг-бума GTX 1060 и GTX 1050 Ti остаются наиболее популярными в Steam
46
Модифицированная Tesla Model S Plaid обновила рекорд скорости трассы Laguna Seca
11
59 смартфонов Xiaomi получат Android 12 вместе с MIUI 12.5 или MIUI 13
2
Для популярного мода Median XL к Diablo II в конце августа выйдет крупное обновление
1
Цены на видеокарты продолжат падать и в IV квартале 2021 года на фоне снижения интереса к майнингу
18
DNS пообещала, что видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT в день старта продаж 11 августа будут в наличии
38
Акции AMD продолжают свой рост пятый день подряд, обновляя максимумы
59
Тепло принятая игроками космическая стратегия Dyson Sphere Program разошлась 1,5-миллионным тиражом
1
Activision Blizzard убрала из WoW Classic анимацию «плевок» на фоне скандала с домогательствами
18
Microsoft показала обновленные приложения Paint и Photos для Windows 11
6

Популярные статьи

Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
81
Как майнить Chia в августе 2021 года
35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
10
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
22
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
14
Распродажа 2021 – ключи для Windows 10 по цене от 940 рублей
Разбираемся, что делать, если игры на вашем ПК «вылетают» на рабочий стол
2

Сейчас обсуждают

Olga386
19:49
100% Теперь смогут гордо на коробке рисовать 64 ядра, 128, 100500+. Магия цифр победила здравый смысл.
Революционная архитектура Panther Cove будет предложена компанией Intel к 2025 году
UB3R
19:48
Было бы справедливо, если бы не одно, но. Геймдев во всю использует технологии и психологические приемы, чтобы завлечь и удержать человека в игре. Для бизнеса люди - кошельки на ножках. Так по своей л...
Государственные СМИ Китая сравнили видеоигры с наркотиками, серьёзно обеспокоив разработчиков
t-dirt
19:43
не, я не запрещаю тебе лизать ему дымоход. так что никаких проблем для тебя.
Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
t-dirt
19:41
сразу видно что автор новостишки банальный тупица не отличающий бабло от оценки. хотя впрочем таковых 90%. у арно нет таких денех, даже виртуальных. а озвученная сумма всего лишь оценка стоимости его ...
Forbes: Владелец Louis Vuitton теперь самый богатый человек в мире
Miki_Sambrero
19:41
Это стоимость принадлежащих ему акций. Значит хорошо руководит компанией, высокие продажи, акции растут состояние увеличивается.
Forbes: Владелец Louis Vuitton теперь самый богатый человек в мире
Miki_Sambrero
19:39
Сравнить столько продается айфонов за 6 месяцев. Самсунг тащит только бюджетами А серии
Смартфоны Galaxy S21 продаются хуже, чем Galaxy S20
HPDDLXPLD
19:39
Сейчас модно так писать? Буквально недавно мир уводил смартфон Nord 2 от компании OnePlus ?
Новый OnePlus Nord 2 взорвался через 5 дней после покупки
t-dirt
19:38
говёная часть франчайза. был очень разочарован после прохождения. предыдущие фар краи прошёл с удовольствием, даже всеми ругаемый фар край2. а вот фар край5 это откровенная слабенькая поделка без фирм...
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
Alex
19:38
For three in-game days, 2 hours and 24 minutes of AFKing, you could earn up to 300 Rep Points or 600 Rep Points with car meet clothing. Level-1 to level-1000 (if you did NOTHING else) would take 166 d...
Игроки в GTA Online придумали простой, но эффективный способ накопления опыта
Дмитрий Жданов
19:36
Ну так если халява, то почему не заняться? А? Наверное потому что майнинг требует вложения денег, времени и сил? Это высокориское и нестабильное занятие? Да нееее, халява, ыыыыыыыы, халява. Майнеры бе...
Августовский хардфорк Эфира London негативно скажется на доходах майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем