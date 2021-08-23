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Windows 10 до определенной поры была очень быстрой ОС дающей отличную плавность в играх. Но каждое очередное полугодовое обновление что-то меняло в недрах системы, добавлялись новые функции не очень хорошо отразившиеся на отклике в играх - GameBar, глубокая модернизация DWM, не отключаемый синтетический QPC таймер или оконный режим без рамок. В результате отклик системы на версиях ОС старше 1607 становился все хуже, а масштабы бедствия легко понять, погуглив запросы "latency issue", "фризы Windows 10" или "лаги Windows 10".

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Что самое печальное, плавности работы не ощущается даже в Проводнике, ведь Windows 10 состоит из сотен взаимозависимых процессов, каждый из которых может "упасть", зависнуть, перезапустится, что вызовет всем знакомый "кружочек ожидания" на рабочем столе или провал кадровой частоты в игре. Даже для открытия меню "Пуск" Windows 10 считывает данные из одного файла более ста тысяч раз! Проводник затрачивает 700 мс (почти секунду!) на открытие контекстного меню панели задач, 75% этого времени он выполняет более сотни тысяч операций считывания из одного файла, а средний объём считываемых данных составляет всего 68 байт.





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Это все, что нужно знать об оптимизации Windows 10, а изменений в лучшую сторону не предвидеться, ведь Windows 10 останется практически в том виде, в котором существует сейчас, до конца своего жизненного цикла. А Windows 11, на которую пользователи возлагали надежды как на ОС в которой исправят то, что нам не нравилось в Windows 10, оказалась лишь очередным большим обновлением Windows 10, которое получило имя "Windows 11".

Похоже, заявление Microsoft о том, что Windows 10 станет последней Windows, де-факто оказалось точным и по крайней мере ближайшие пять лет мы будем пользоваться Windows 10 под видом Windows 11.









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Что может сделать пользователь, стремящийся к максимальному отклику и отзывчивости в играх? Первый путь - это пробовать пользоваться устаревшими ОС, такими как Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 1607. Это даст отличный результат, но в некоторых играх пиковая производительность может стать хуже из-за старых версий Windows Display Driver Model. А для игр с DirectX 12 (но не всех, некоторые идут и под Windows 7) это не подходит.









Второй путь - глубокая оптимизация системы с вырезанием под корень ненужных функций и сервисов. Производиться оптимизация может как вручную, так и с помощью твикеров, на уже установленной системе или над ее установочным образом. Минусы такого подхода в том, что мы нарушаем взаимосвязь некоторых процессов, ведь полностью подчистить все "хвосты" и удалить функции начисто не удалось даже Microsoft в версиях LTSB и LTSC.

И настроенная таким образом система может впасть в ступор или даже "крашнуться" на пустом месте, а еще одним минусом становится способность ОС восстановить свои отключенные части и включить сервисы, ведь наши твики она считает за повреждения.

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И, наконец, третий путь, который я предлагаю в этом блоге - отключить часть функций средствами системы, корректно и безопасно, не нарушая ее целостности и с возможностью вернуть все к настройкам по умолчанию. С таким подходом мы получаем максимум результата при минимуме затраченных усилий, а система не теряет стабильности. Давайте разберемся с десяткой проверенных настроек Windows 10 которые сможет сделать даже начинающий пользователь и которые дадут вам максимальную плавность и быстрый отклик в играх.

Добавляем в исключения Microsoft Defender папку игры и ее процесс

Защитник Windows, который теперь называется Microsoft Defender полностью отключить все проблематичнее, а его поведение зачастую слишком активное, что отражается на отклике системы, которую он может загрузить почти на 100%. Поэтому совсем не помешает добавить папку с вашими играми в его исключения, а дополнительно - и процессы игр, даже лицензионных. К примеру, это помогло мне победить вылеты на рабочий стол в Anno 1800.

Отключаем запись экрана в фоновом режиме

Запись в фоновом режиме может замедлить даже ПК среднего уровня, и крайне рекомендуется ее отключить. Не помешает и полностью отключить Xbox Game Bar, ведь функции, которые он выполняет, мы привыкли использовать более удобно с помощью сторонних утилит.

Включаем планирование графического процессора с аппаратным ускорением

В некоторых случаях включение этой функции прибавит пару процентов FPS, что совсем не помешает.

Устанавливаем режим максимальной производительности

На обычном игровом ПК пользы от энергосбережения не очень много и лучше перевести ПК в режим повышенной производительности, что даст более быстрый отклик системы.

А программное отключение сбрасывания частоты процессором может дать отличные результаты на некоторых ПК.

Активируем игровой режим

Активация игрового режима отключит уведомления, которые могут вызывать фризы при появлении, отдаст приоритет игровому процессу и запретит центру обновлений Windows выполнять установку драйверов.

Отключаем акселерацию мыши

Акселерация или повышенная точность указателя может вызывать проблемы с поведением мыши в играх и ее рекомендуется отключить.

Ручная установка драйверов для видеокарты и материнской платы

Windows 10 по умолчанию сама устанавливает драйвера устройств и это очень удобно если вам не нужны самые свежие драйвера. В противном случае это стоит отключить, найдя указанный параметр в подразделе "Устройства и принтеры". Назван он не явно, но функцию отключения загрузки драйверов выполняет.

Откладываем обновления

Не прошло и пяти лет как в Windows 10 появилась функция приостановки обновлений, которые стоили миллионов нервных клеток, потраченных пользователями. Качество обновлений Windows 10 оставляет желать лучшего, но критические уязвимости, такие как свежая уязвимость диспетчера очереди печати Windows Print Spooler, автоматически можно закрыть только на обновляемой системе. Хорошим выходом будет приостановка обновлений на пару недель - и баги в обновлениях успеют пофиксить, и ОС получает их довольно оперативно.

Оставляем на SSD достаточное количество свободных гигабайт

Достаточное свободное место на SSD нужно не только для продления его ресурса, но и для достижения максимальных скоростных характеристик, поэтому совсем неплохо будет держать 30-50 ГБ свободными. А недорогие SSD, забитые почти под завязку, могут и вовсе впадать в ступор, когда операции чтения и записи прерываются на несколько секунд вызывая жуткие тормоза в играх.

Не беспокоиться о свободном месте и ресурсе вам позволит надежный SSD объемом 500 ГБ, например, WD Blue (WDS500G2B0A) из магазина Регард. Он имеет SATA интерфейс и подойдет к любому ПК, даже очень старому.





А вот M.2 модель WD Blue SN550 (WDS500G2B0C) с интерфейсом PCI-E x4 отлично подойдет в современные производительные ПК.





Переносим файл подкачки на SSD и выбираем размер "По выбору системы"

Совсем недавно любой уважающий себя гайд по оптимизации Windows содержал в себе прямо противоположные требования - "файл подкачки отключаем или переносим с SSD на жесткий диск". О нужности файла подкачки для стабильной работы системы при достаточном объеме ОЗУ уже написано немало гайдов, а вот экономить ресурс SSD замедлением работы "заменителя ОЗУ" не стоит - все равно потратить его ресурс скорее всего не получится, а вот некоторые игры требуют больших размеров файла подкачки и лучше, если выделение места для них будет происходить в автоматическом режиме.

А иногда игры страдают утечками памяти, в этом случае файл подкачки на SSD предотвратит ранний "краш" игры и даст вам спокойно поиграть.

Итоги

Опытному пользователю советы из блога могут показаться слишком простыми, но все они являются щадящими для системы и позволят вашей Windows 10 работать стабильно и быстро месяцами. Пишите в комментарии, какие еще настройки вы добавили бы в этот список?



