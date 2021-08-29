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Собираем быстрый и недорогой компьютер для учебы и игр в 2021 году

Учебу в 2021 году уже невозможно представить без компьютера. Давайте соберем оптимальный ПК с полным набором качественной периферии, который не сильно ударит по вашему карману.
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Современная учеба уже невозможна без компьютера, ведь даже детям начальных классов задают задания, выполнить которые можно только на ПК, а из-за пандемии коронавируса COVID–19 в 2021 году нужно быть готовыми к переводу на удаленное обучение. Поэтому ПК для учебы должен иметь неплохую веб-камеру с встроенным микрофоном. Так же не стоит лишать ребенка возможности поиграть на компьютере в наше непростое время, поэтому мы поставим в ПК и недорогую видеокарту, которую впоследствии можно будет заменить на более мощную.

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А еще при сборке этого ПК мы выберем качественные комплектующие с запасом прочности, которые позволят в будущем проапгрейдить его и превратить в производительную рабочую или игровую машину. За комплектующими мы отправимся в магазин Регард и начнем с процессора. 

Это будет Core i3-10100F, с четырьмя ядрами и восемью потоками. По производительности он схож с процессором Core i7-7700K, который еще три года назад времени считался отличным игровым решением.

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Core i3-10100F - экономичный процессор с TDP 65 ватт и ему вполне хватит самого простого алюминиевого кулера, но для акустического комфорта стоит доплатить пару сотен рублей и взять кулер с теплотрубками, например, DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0. Этот кулер является очень популярным в бюджетных сборках, пользователи ценят его за компактность, эффективность и отличное сочетание цены и качества.

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Материнскую плату для него возьмем на новом чипсете H510 - MSI H510M-A PRO. Несмотря на одну из самых недорогих цен для плат на сокете LGA 1200, она имеет M.2 слот, хороший 8-ми канальный звук и гигабитную сетевую карту.

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На данный момент в Регарде одну из самых низких цен на 16 гигабайтные комплекты ОЗУ имеет PNY XLR8 (MD16GK2D4320016AXR) с модулями частотой 3200 МГц, таймингом CL 16 и отлично выглядящими радиаторами. Несмотря на то, что процессор может работать с ОЗУ на частоте до 2666 МГц, высокие частотные характеристики PNY XLR8 пригодятся при апгрейде или позволят заметно снизить тайминги, ускорив нашу систему.


Требования софта к объему накопителя все растут и оптимальным минимумом сегодня является 250 ГБ. В таком объеме уместится и Windows и пара современных игр. Мы возьмем SSD-накопитель WD Blue SN550 (WDS250G2B0C), он имеет неплохие скоростные характеристики, высокую живучесть и умеренную цену, что делает его "золотой серединой" среди SSD.


Цены на видеокарты в 2021 году вызывают шок, ведь они выросли в два-три раза, что делает игровой ПК предметом роскоши. Но есть модели, которые подорожали не так сильно, например GeForce GT1030 от ASUS (GT1030-SL-2G-BRK) с 2 ГБ GDDR5 видеопамяти. Эта видеокарта позволит поиграть во множество онлайн-игр, а на минимальных настройках осилит и некоторые однопользовательские AAA-новинки.




А вот блок питания мы возьмем качественный и с запасом. Chieftec Proton (BDF-500S) мощностью 500 ватт позволит в будущем установить в этот ПК более мощную видеокарту и процессор, а из-за избытка мощности будет работать тихо и мало греться. Chieftec Proton (BDF-500S) имеет cертификат 80 PLUS Bronze и современную экономичную схему на DC-DC преобразователях.


Корпус DeepCool MATREXX 30 Black стоит недорого, но не выглядит бюджетным устройством. При компактных размерах он имеет неплохую вместимость, а посадочные места под три вентилятора размером 120 мм позволят собрать отлично продуваемую систему. А еще он имеет окно из закаленного стекла и предустановленный вентилятор 120 мм.


Наш системный блок готов и можно переходить к периферии. Начнем с монитора и возьмем AOC 24" 24V2Q, качественную модель с IPS-матрицей разрешением 1920х1080, с частотой 75 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync. Монитор имеет строгий дизайн с тонкой рамкой и порты HDMI и DisplayPort.


Компьютер для учебы в 2021 году обязательно должен иметь веб-камеру и мы возьмем Microsoft LifeCam HD-3000 (T4H-00004), с разрешением 1280x720, встроенным микрофоном и возможностью крепления на мониторе.


Клавиатуру и мышь мы возьмем комплектом - Logitech Desktop MK120 Black, надежные, проводные устройства, то, что надо для школьника.


А вот колонки в наш ПК подойдут бюджетные, например, Sven 318 Black. Со своей задачей в виде озвучивания игр и общения они справляются отлично, а вот изводить родителей музыкой Моргенштерна с их помощью не получится.


Итак, наш компьютер готов и его полная стоимость составит 53910 рублей на 28.08.2021, что совсем немного, учитывая его производительность, полный набор периферии в комплекте, неплохой дизайн и возможность апгрейда.


Пишите в комментарии, что бы вы поменяли в этой сборке?

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