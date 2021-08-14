Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
Если вы остались без игровой видеокарты в 2021 году, то можно только посочувствовать. Цены на видеокарты почти в два раза превышают рекомендованные и нужно очень любить играть, чтобы позволить себе отдать более 60000 рублей за видеокарту GeForce RTX 3060. Один из виновников диких цен на видеокарты — высокий курс криптовалют и майнинг бум, даже не думает прекращаться, а курс биткоина за последний месяц вырос на 41.5%. Судя по всему, видеокарты по нормальным ценам мы еще долго не увидим в магазинах, а если скакнет еще и курс доллара и евро, то 20000 рублей за GeForce GTX 1660 SUPER не увидим больше никогда.
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Самой доступной видеокартой, которая хоть как-то позволяет поиграть в новые игры, но не выросла в цене в два раза, является GeForce GT 1030. Это самая бюджетная модель семейства Pascal, имеющая два гигабайта видеопамяти, подключенной по 64-битной шине. Именно скорость работы видеопамяти является ахиллесовой пятой GeForce GT 1030 и важно выбирать модель с памятью GDDR5, ведь в продаже есть и модели с памятью GDDR4, пропускная способность которой ниже почти в два раза.
Цены на модели GeForce GT 1030 с памятью GDDR5 в Ситилинке начинаются от 7290 рублей, например, за ASUS GeForce GT 1030 Silent LP с пассивным охлаждением.
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Именно такой видеокартой я пользуюсь сейчас и по закону подлости, как только я остался без нормальной видеокарты, мне остро захотелось играть и я прохожу одну игру за другой. GeForce GT 1030 — очень коварная видеокарта в том плане, что позволяет запустить практически все новые игры, но вот кадровая частота будет на грани играбельности даже на низких настройках.
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Одной из таких игр является Ведьмак 3: Дикая охота, которую я, как и многие ПК-игроки, считаю одной из лучших игр всех времен. Ведьмак 3: Дикая охота способна увлечь на месяцы, и играя в нее, вам будет совершенно не важно, что за видеокарта установлена в вашем ПК. Но, как назло, на минимальных настройках в разрешении 1080p эта игра на GeForce GT 1030 выдает всего около 30 кадров и не комфортно не то что играть, но даже перемещать мышь по меню.
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GeForce GT 1030 совсем немного не дотягивает до GeForce GTX 660, указанной в минимальных системных требованиях Ведьмак 3: Дикая охота, а в рекомендуемых требованиях игры указана GeForce GTX 770, сопоставимая по производительности с GeForce GTX 1050 Ti, имеющейся сейчас в продаже.
Запустив игру и приехав в Новиград, одну из самых тяжелых локаций, я увидел, что FPS держится на отметке в 30 кадров и иногда проседает ниже. Играть в таком режиме практически невозможно и я решил попробовать поднять FPS любыми методами, которыми поделюсь сегодня с вами.
Первое что стоит попробовать — это разгон видеокарты. Моя GeForce GT 1030 позволила увеличить частоту чипа всего на 180 МГц, а памяти — на 500 МГц. Показатели разгона очень низкие, ведь некоторые GeForce GT 1030 могут выдать и +1000 МГц по памяти. Но даже с таким разгоном в игре прибавилось около 4 FPS, до 35 FPS, что составляет 16%!
Следующим способом поднять производительность в Ведьмак 3: Дикая охота является отключение физики одежды, а сделать его очень просто, достаточно удалить файл APEX_ClothingGPU_x64.dll из папки The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64. Этот способ прибавил еще пару FPS и на счетчике стала иногда проскакивать цифра 40.
Следующим шагом станет правка конфигурационных файлов. Мы уменьшим размер текстур в игре.
В папке с игрой заходим в подпапку bin\config\base и открываем файл rendering.ini.
- В параметрах MaxTextureSize и MaxAtlasTextureSize меняем 2048 на 512.
- В параметрах MaxCubeShadowSize и MaxSpotShadowSize меняем 512 на 256.
Сильного падения качества картинки не заметно, как и прироста FPS на площади Новиграда, но в целом FPS стал держаться выше отметки 35, а после выезда из Новиграда иногда поднимается выше 40.
Следующим шагом станет отключение некоторых эффектов и тумана, что должно помочь повысить производительность на островах Скеллиге. Но и в Новиграде удалось выиграть один FPS. Для этого в следующих параметрах вместо true ставим false:
- AllowFog;
- AllowBloom;
- AllowAntialias;
- AllowMSAA;
- AllowVignette;
- AllowChromaticAbberation.
Следующим радикальным шагом станет удаление травы. В Новиграде это никак не отразилось на производительности, а вот за его пределами счетчик стал показывать 50 FPS и даже более! Для удаления травы нужно удалить следующие файлы из папки bin\shaders\speedtree\shaders_directx11.
- Grass_vs.fx11obj;
- Grass_shadowcast_vs.fx11obj;
- Grass_shadowcast_ps.fx11obj;
- Grass_ps.fx11obj.
Ну а в Новиграде после всех манипуляций мы получили прирост примерно в 19% FPS (с 31 до 37), и часто счетчик в городе держится в районе 40 FPS при вполне сносной картинке.
Вот и видео тестового отрезка, но нужно учитывать, что запись с помощью MSI Afterburner съедает несколько FPS.
Ну а самым простым способом комфортно поиграть в Ведьмак 3: Дикая охота и множество других новых игр станет покупка GeForce GTX 1050 Ti, цена на которую в Ситилинке составляет 18490 рублей.
Пишите в комментарии, как на вас отразился дефицит видеокарт? И какую видеокарту вы считаете минимально приемлемой для игр?
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