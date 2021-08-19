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На рынке видеокарт в 2021 году сложилась тяжелейшая ситуация, когда цены выше прошлогодних в два-три раза, а ассортимент продаваемых видеокарт очень небольшой. Главные виновники ситуации — майнеры, скупающие видеокарты прямо с заводов и не дающие им попасть на прилавки магазинов. Не все могут отложить покупку ПК на долгое время, ведь людям надо работать и учиться, а покупка даже бюджетной видеокарты или APU процессора сейчас чувствительно ударит по карману.

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В мае 2021 года биткоин начал падать в цене, потянув за собой другие криптовалюты, и это дало надежду, что криптолихорадка скоро закончится и цены начнут приходить в норму. Но в конце июля 2021 курс биткоина резко подскочил с $29971 до $46871 на сегодняшний момент и продолжает расти.

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Видеокарты отреагировали на это прибавкой в цене и похоже, что в 2021 году возможности купить видеокарту по нормальной цене мы не дождемся. Популярные новинки — GeForce RTX 3060, стоившие месяц назад 55000-60000 рублей, сегодня подскочили в цене до 70000-75000 рублей и более. Например, PNY GeForce RTX 3060 (VCG306012DFMPB) стоит в Регарде 76110 рублей.





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Похоже, что единственный способ купить видеокарту и не разориться — это самому стать майнером и включать майнинг на своем игровом ПК в свободное время. И сегодня мы с вами соберем такой ПК, способный круглосуточно работать без перегрева и приносить хозяину прибыль, выбрав для него самые оптимальные комплектующие из ассортимента магазина Регард.

Процессор в нашей сборке будет новой моделью от Intel - Core i5-11400F. Core i5-10400F заметно подорожали и стоит немного добавить до заметно более мощной модели нового поколения Rocket Lake-S.

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Core i5-11400F показывает максимум производительности, на которую способен, при снятии лимитов энергопотребления. Но его реальное энергопотребление при этом подскакивает при этом до 150 ватт, поэтому на кулере экономить не стоит. Мы возьмем производительный кулер ID-COOLING SE-225-XT BLACK, имеющий пять теплотрубок и два вентилятора размером 120 мм, с помощью которых он способен рассеять до 220 ватт тепла. А еще ID-COOLING SE-225-XT BLACK выделяется на фоне конкурентов стильным и строгим дизайном.













Материнские платы на обычных, не "Z" чипсетах от Intel наконец-то могут разгонять ОЗУ и в нашу сборку мы возьмем материнскую плату ASRock B560M PRO4, обладающую приличной системой питания с массивными радиаторами, тремя слотами M.2, один из которых имеет радиатор, шестью портами SATA-III и четырьмя DDR4.





В сборку мы возьмем 16 ГБ ОЗУ Crucial Ballistix (BL2K8G32C16U4W) с частотой 3200 МГц и таймингом CL 16. Эти модули очень популярны у оверклокеров и легко берут частоты 3600-3800 МГц, чего будет вполне достаточно нашему процессору.





Выбирая SSD в игровой ПК в 2021 году стоит забыть про медленные SATA устройства и выбирать производительную модель M.2 с интерфейсом PCI-E. Мы возьмем WD Blue SN550 (WDS500G2B0C), объемом 500 ГБ, оптимальную модель по соотношению цена/качество, имеющую скорости чтения и записи в 2400 Мб/сек и 1750 Мб/сек.





Блок питания в ПК, который будет почти круглосуточно майнить, должен иметь запас мощности и работать без перегрева. На эту роль отлично подойдет Chieftec Photon (GDP-650C-RGB), мощностью 650 ватт, с сертификатом 80 PLUS, созданный по современной схеме с DC/DC-преобразователями. Блок питания работает тихо, имеет защиты OVP, OPP, UVP, SCP, SIP, AFC, выдает стабильные напряжения и имеет отстегивающиеся кабели и RGB-подсветку.









Корпус для майнерского ПК должен иметь отличную продуваемость и большое количество предустановленных вентиляторов. Мы возьмем стильный Powercase Mistral Z4С Mesh LED Black, имеющий окно из закаленного стекла и четыре предустановленных вентилятора, которые можно дополнить еще двумя, создав в корпусе идеальные условия для комплектующих.

















Осталось выбрать самое главное - видеокарту. Нам придется учесть не только игровую производительность и цену, но и ее возможности в майнинге. Я предлагаю взять ASUS GeForce RTX 2060 (DUAL-RTX2060-O6G-EVO), которая стоит 51440 рублей.









Несмотря на то, что GeForce RTX 2060 уже является устаревшим прошлым поколением, она показывает отличные результаты в играх в 1080p, а стоит лишь чуть дороже GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 SUPER. При этом разница между GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 3060 составляет более 25000 рублей, а вот разница в производительности очень небольшая. А если добавить возможности в майнинге, благодаря которым GeForce RTX 2060 приносит сейчас около 6000 рублей в месяц, это делает ее идеальным выбором в наш самоокупающийся ПК.





А весь ПК обойдется нам в 101570 рублей и позволит с комфортом играть во все современные игры, принося при этом неплохую прибыль.





Пишите в комментарии, какую бы видеокарту вы поставили в этот ПК?