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Системные требования новой Windows 11, которая выходит осенью 2021 года, для многих оказались шоком. Огромное количество актуальных ПК с большими объемами ОЗУ и быстрыми многоядерными процессорами оказались несовместимы с Windows 11. Новая ОС не только требует модуль TPM 2.0, но и процессоры Intel 8-го поколения или новее и AMD Ryzen 2000 или новее.

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Microsoft объясняет это соображениями безопасности, но мы то с вами знаем, что отличия процессоров Ryzen 2000 от Ryzen 1000 минимальны, а некоторые модели Ryzen 1000 с индексом AF и вовсе основаны на ядре Zen+ и принадлежат к семейству Ryzen 2000. Минимальна и разница между процессорами Intel 8-го и 7-го поколения. Требования к процессорам у новой ОС довольно странные и это намекает на неразбериху и непрофессионализм, царящие в команде разработчиков Windows 11.

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В блоге "Устанавливаем Windows 11 на неподдерживаемое «железо», сравниваем производительность с Windows 10" мы легко обошли ограничения Microsoft и установили Windows 11 на неподдерживаемый процессор Ryzen 1600 и никаких проблем в работе новой ОС замечено не было. Это еще раз доказало, что системные требования Windows 11 взяты "с потолка" и имеют под собой цель лишь подстегнуть продажи новых ПК и ноутбуков.

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Несмотря на то, что средства проверки совместимости Windows 11 сейчас обходятся элементарно, Microsoft заявила, что заблокирует все способы ее обхода и установить Windows 11 на неподдерживаемое "железо" будет невозможно. Пользователи прекрасно понимают причины "заботы" Microsoft об их безопасности и утопили видео с разъяснениями в дизлайках и гневных комментариях, которые Microsoft даже пришлось отключить.





Если ваш ПК еще бодр и неплохо тянет игры и рабочие приложения, но внезапно "устарел" для новой Windows, переживать пока не стоит. И сейчас я расскажу о пяти причинах, по которым можно прекрасно обойтись без Windows 11 в ближайшие годы.

Windows 10 Pro и Home будут поддерживаться еще четыре года

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На сайте Microsoft появилась информация об окончании поддержки Windows 10, которая завершится 14 октября 2025 года. То есть, пользователям систем Pro и Home еще более четырех лет можно не беспокоиться о получении обновлений безопасности для них. Еще дольше будут поддерживаться версии Windows 10 LTSC, пользователям которой можно не беспокоиться до 2029 года.

Старт Windows 11 наверняка будет не впечатляющим и есть большие шансы на отмену искусственных ограничений совместимости

Microsoft заявляет о том, что 1% всех ПК с Windows 10 уже перешли на Windows 11, но статистика известного сайта gs.statcounter.com показывает обратное. Windows 11 еще даже нет в списке ОС, а

число "Other" систем, где она может скрываться, составляет всего 0.01% от общего количества.

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С такими нелепыми системными требованиями Windows 11 волне может повторить "успех" Windows 8, ставшей одной из самых непопулярных ОС от Microsoft. Вполне возможно, что через полгода мы увидим отмену искусственных ограничений, а причины для этого будут озвучены так же как и отмена утверждения, что "Windows 10 - это последняя Windows".

Windows 11 вторична и торопиться переходить на нее нет никакого смысла





Судя по утечкам в СМИ, Windows 11 представляет собой крупное полугодовое обновление Windows 10 под названием Sun Valley, которому лишь в последний момент решили дать свое собственное имя Windows 11. Это заметно и по торчащим изо всех щелей "новой" ОС кусков старых добрых Windows 7 и Windows 10. На сегодняшний день нет ничего по-настоящему важного, из-за чего бы потребовалось переходить на Windows 11.

Windows 7 наглядно показывает, что пользоваться ОС можно и после окончания поддержки

Количество пользователей Windows 7 до сих пор составляет 16% и уже практически не сокращается. То есть, эти пользователи прекрасно чувствуют себя на старой ОС, возложив заботу о ее безопасности антивирусным программам и сторонним наборам обновлений. Так получится и с Windows 10, доля которой на рынке ОС составляет внушительные 78% и снижаться будет очень долго.

Всегда есть альтернатива в виде Linux





Дистрибутивы Linux Mint и Ubuntu становятся все дружелюбнее к пользователю, поддержка "железа" - все лучше, а список запускаемых игр стал просто огромным. И для вашего устаревшего ПК всегда есть простые альтернативные ОС, в которых "из коробки" можно серфить интернет, смотреть видео, слушать музыку. А глядя на то, какими темпами развивается в Linux поддержка игр, будет неудивительно, если ее популярность у пользователей начнет резко расти, а в месте с ней и заметно подтянется удобство использования.

Итоги

Как видите, пока нет никаких причин переживать из-за того, что ваш ПК не совместим с Windows 11. Я скажу больше, переживать стоит не нам, пользователям таких ПК, а компании Microsoft, которая искусственно сократила возможные темпы распространения Windows 11. Windows 10 еще долго будет актуальной ОС и у нас всегда есть альтернатива в виде Linux.

Ну в крайнем случае у многих пользователей актуальных систем AMD AM4 остается возможность недорогого апгрейда процессора, который позволит без проблем использовать Windows 11. Например, шестиядерный Ryzen 5 3500 стоит в Регарде 12600 рублей.





А его более быстрый старший брат Ryzen 5 3600 - 15420 рублей.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу системных требований Windows 11 и поддерживает ли ее ваш ПК?







