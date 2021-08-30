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Ни одна операционная система от Microsoft не менялась так сильно за свой жизненный цикл, как Windows 10. Достаточно вспомнить первые билды этой ОС от 1507 до 1607, имеющие минимальные отличия от Windows 8.1, минимум полезных функций и при этом не особо считающихся с пользователем ОС. Windows 10 ранних выпусков могла начать обновляться в самый неподходящий момент, даже прервав вашу важную работу.

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С тех пор прошло шесть долгих по меркам IT рынка лет и сегодня Windows 10 превратилась в удобнейшую операционную систему, напичканную полезными функциями и делающую множество задач за нас, которые на Windows 7 и 8.1 нам приходилось делать вручную. Одним из минусов такой изменчивости ОС стало то, что многие старые гайды перестали быть актуальными или вовсе сделались неприменимыми к новым выпускам ОС.

И в этом блоге я предлагаю взглянуть на самые важные настройки Windows 10, дающие максимум результата при минимуме затраченных усилий и доступные самому широкому кругу пользователей.

Источник установочного образа Windows 10

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Те времена, когда мы качали сборки Windows 7 "от Васянов" с торрент-трекеров давно прошли и сегодня использование пиратской сборки Windows говорит лишь о технической не подкованности пользователя и наплевательскому отношению к своим ценным данным на ПК: логинам и паролям, платежным реквизитам и т.д. В 2021 году стоит использовать только официальные образы от Microsoft, которые можно получить с их сайта или через унифицированную платформу обновления Unified Update Platform (UUP).

Создание установочной флешки с помощью утилиты MediaCreationTool

Во времена Windows 7 и Windows 8.1 нам приходилось использовать сторонние утилиты для записи образа Windows на флешку. В 2021 году в этом не нет нужды и средство от Microsoft - MediaCreationTool, само скачает и запишет образ на флешку. Вот из таких мелочей и состоит удобство пользования операционной системой.

Учитываем то, что ОС сама выбирает диск для установки загрузчика

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Распространенная ошибка начинающих пользователей состоит в том, что при установке Windows на ПК с двумя физическими накопителями они думают, что Windows расположит загрузчик на том диске, на которые ее устанавливают. Но это не так, Windows всегда создает загрузчик на физическом диске Диск 0, даже если на нем отсутствует операционная система и нет активного раздела. Это чревато тем, что ваша Windows установится на SSD, а загрузчик поместит на HDD, который вы периодически извлекаете из ПК, и в этом случае вы не сможете загрузить ОС.

К сожалению, эту особенность Windows до сих пор не исправили и нам надо это учитывать. Чтобы избежать подобных казусов, установите загрузочный диск в первый SATA порт на материнской плате или отключите другие накопители при установке Windows. Простым способом избежать таких конфликтов станет покупка M.2 SSD накопителя, который будет первым в системе. Самыми популярными в Ситилинке стали M.2 накопители от Samsung, лидирующие по соотношению цены, скорости и надежности.

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На первом месте - SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S250BW объемом 250ГБ, который отлично подойдет в качестве системного накопителя.

На втором месте - SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S500BW объемом 500ГБ, которого хватит под несколько больших игр.

И на третьем месте новинка - SAMSUNG 980 MZ-V8V500BW объемом 500ГБ и с более демократичной ценой.





Отключение телеметрии





Сразу после выхода Windows 10 в сети появился фейк о том, что с ПК пользователя идет телеметрия вплоть до скриншотов Рабочего стола, причем попались на этот фейк даже известные блогеры, например, Дмитрий Бачило. В IT-кругах началась самая настоящая истерия по поводу телеметрии Windows 10. Но то, что телеметрию собирает сейчас практически все: браузеры, антивирусы, некоторые игры, общественность напрочь игнорировала и плохая шпионская телеметрия для нее была только в Windows 10.

Надо признать, что компания Microsoft и сама виновата в такой реакции, ведь кнопки полного отключения телеметрии мы не имеем даже сейчас. Но гораздо опаснее сбора телеметрии самой ОС стало использование разных утилит ее выключающих, например, Destroy Windows 10 Spying. DWS устанавливала свой корневой сертификат в ОС, что является серьезной уязвимостью и совершенно не было нужно для ее работы, а отключалась ли телеметрия после таких утилит, никто не проверял, ведь для успокоения пользователя было достаточно зеленой лампочки-переключателя "OFF".

В 2021 году беспокоится о телеметрии Windows 10 уж точно не стоит, ведь есть достаточное количество других способов утечки данных с наших ПК, о которых стоит подумать.

Точки восстановления





А вот что стоит отключить, так это создание точек восстановления, места занимают они немало, сильно нагружают систему, а польза от них довольно сомнительна и лучше заменить их качественной утилитой для ежедневного бэкапа.

Индексация дисков





Точно также стоит отключить индексацию дисков, если вы используете SSD как системный накопитель, производительности эта опция уже давно не добавляет.

Защитник Windows или Microsoft Defender





А вот защитник Windows, который теперь называется Microsoft Defender, отключать не стоит, ведь он стал на голову удобнее бесплатных антивирусов - работает незаметно, интегрирован в систему и не открывает еще один портал сбора телеметрии. Для ПК, с которого не путешествуют по сомнительным сайтам, вполне хватит Microsoft Defender с минимальными настройками безопасности.

Не использовать твикеры





Разнообразных твикеров для Windows написано огромное количество, а самый расцвет они переживали во времена Windows 7, требующей много ручной настройки. В 2021 году использовать их не стоит, ведь Windows 10 сильно изменилась, а большинство твикеров не обновляют свои версии. Некоторые популярные твикеры и вовсе ведут себя как троянские программы и их использование в лучшем случае нарушит стабильность Windows.

Лучший способ использовать твики - понимать, что конкретно произойдет в системе после его применения и уметь вернуть все в исходное состояние. А использовать их стоит с помощью веток реестра и команд PowerShell, что, в отличие от использования сторонних твикеров, повысит уровень вашей технической подкованности.

Отложить обновления Windows 10





СМИ постоянно пишут о новых вредоносах, троянах и шифровальщиках, которые используют уязвимости в Windows. Единственный способ их избежать - получать заплатки, которые закрывают эти уязвимости. Поэтому в 2021 году будет большой ошибкой полное отключение обновлений Windows 10. Но и ставить свежие обновления тоже опасно, ведь они последнее время часто приносят в систему баги и ошибки. Золотой серединой будет отложить обновления на неделю-две, благо Windows 10 это позволяет.

Автоочистка диска





Одной из полезных функций Windows 10 почему-то пользуется малое количество пользователей. Это "Контроль памяти", использование которого избавит вашу систему от много мусора автоматически, без вашего участия. Функция будет особенно полезна при постоянной нехватке места на системном диске.

Итоги





Как видите, самый грамотный подход к Windows 10 в 2021 году - политика минимального вмешательства. Если не корежить ОС твикерами, отключателями телеметрии и подозрительным софтом, она может работать долго и стабильно даже у активного пользователя, устанавливающего много игр и посещающего большое количество сайтов.

Пишите в комментарии, какие полезные и простые настройки Windows 10 вы используете?



























