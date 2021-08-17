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Похоже, что эра шестиядерных процессоров, продолжающаяся уже около трех лет, подходит к концу. Пока они еще отлично показывают себя и в играх и в рабочих задачах, но восьмиядерники легко обходят их, оставаясь в пределах разумного энергопотребления. А вот процессоры с 10-ю, 12-ю, и 16-ю ядрами пока еще обладают слишком высоким энергопотреблением, что делает их узкоспециализированным продуктом для ценителей бескомпромиссной производительности.

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Рынок восьмиядерных процессоров в 2021 году претерпел существенные изменения - из продажи практически исчезли недорогие восьмиядерники AMD Ryzen 7 1700 и Ryzen 7 2700. На излете своей актуальности эти процессоры продавались чуть дороже шестиядерников с аналогичной архитектурой и позволяли создать мощную бюджетную рабочую систему.

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Популярные восьмиядерники от Intel - Core i9-9900K, за год оказались быстро вытеснены с рынка моделями поколения Comet Lake-S - Core i7-10700K(F) и Core i7-10700(F). Но жизненный цикл процессоров поколения Comet Lake-S оказался совсем недолгим и сейчас они быстро вытесняются моделями поколения Rocket Lake.

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Intel взяла на вооружение политику AMD и активно демпингует на рынке процессоров, делая свои модели очень привлекательными для покупателей. Сегодня BOX-версия Core i7-11700F стоит дешевле, чем Core i7-10700F, и чуть дороже Ryzen 7 3700X, который заметно опережает в игровой производительности.

Давайте посмотрим на расклад сил восьмиядерных процессоров, взяв для ознакомления ассортимент магазина Ситилинк и попытаемся выбрать из них лучший процессор по соотношению цены/производительность.

Core i7-9700KF

Самая недорогая модель восьмиядерного процессора в Ситилинке - Core i7-9700KF, стоит немногим более 20000 рублей. Несмотря на отсутствие технологии Hyper-threading этот восьмиядерник поколения Coffee Lake показывает неплохие результаты в играх и отлично подойдет для апгрейда систем на сокете LGA 1151v2. Тепловыделение процессора составляет 95 Вт, а множитель разблокирован, что позволит вам улучшить его производительность разгоном.

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Ryzen 7 3700X

Немногим дороже стоит самый доступный восьмиядерник от AMD - Ryzen 7 3700X. Процессор на архитектуре Zen 2 - ветеран рынка, он присутствует на нем уже более двух лет. В играх Ryzen 7 3700X будет на последнем месте нашей подборки, а вот в рабочих задачах он показывает себя отлично, что делает его хорошим выбором в рабочие ПК. Тепловыделение процессора составляет 65 Вт, а множитель разблокирован, но лучшие показатели в рабочих задачах эти модели показывают в "фиксе", разгоне с фиксацией частоты и напряжения на всех ядрах.

Core i7-11700F

Core i7-11700F стал самым недорогим восьмиядерником от Intel с 16-ю потоками. Процессоры Rocket Lake показывают отличные результаты в играх, но Core i7-11700F слишком ограничен пакетом тепловыделения в 65 ватт. Снятие лимитов позволит процессору полностью раскрыться и заметно прибавит производительности, но вам надо быть готовым к тепловыделению в 160 ватт и обзавестись хорошей материнской платой и системой охлаждения.

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Core i7-10700KF

Чуть дороже стоит Core i7-10700KF, модель поколения Comet Lake-S с разблокированным множителем. Эта модель легко достигает частот в 5 ГГц в разгоне, но близкие по цене процессоры Rocket Lake делают ее не такой актуальной.

Core i7-11700KF

Стоимость Core i7-11700KF, модели поколения Rocket Lake с разблокированным множителем, перевалила за 30000 рублей. За эти деньги вы получите игровую производительность, сравнимую с Ryzen 7 5800X, но аппетиты процессора очень высоки. С отключенными лимитами Core i7-11700KF будет потреблять около 200 ватт даже без разгона.

Ryzen 7 5800X

Ryzen 7 5800X хорош почти со всех сторон - отличная игровая и рабочая производительность сочетается в нем с умеренным энергопотреблением и хорошим разгонным потенциалом. Но две вещи портят картину почти идеального восьмиядерника - самая высокая цена за восемь ядер и высокие требования к системе охлаждения. Чтобы Ryzen 7 5800X показал максимум, на что способен, желательно укомплектовать его СВО, ведь быстрый отвод тепла с крохотного кристалла с техпроцессом 7-нм очень сложен.

Итоги

Кто же стал победителем по соотношению цена и производительность? Это новичок - Core i7-11700F, который показывает отличные результаты в играх, а стоит умеренно, даже дешевле, чем Core i7-10700F. На стороне новинки и ядро большой площади, за счет которого с его охлаждением справятся даже кулеры среднего уровня. Остается только доукомплектовать его добротной материнской платой на чипсете Intel B560 и быстрой ОЗУ и основа быстрой игровой системы готова.





Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу современных восьмиядерников и их цен?



