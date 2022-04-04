Большинство игроков и обозревателей также считают третьего "Ведьмака" шедевром

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Бывший генеральный менеджер компании BioWare, разработавшей Dragon Age: Inquisition, Аарин Флинн, признал, что при создании DA:I команде пришлось пойти на множество компромиссов - в первую очередь из-за необходимости обеспечить ее работоспособность на устаревших приставках PS3 и Xbox 360. Повлияли на качество игры и нехватка сотрудников, что в итоге привело к отказу от множества идей и интересных игровых механик, а также сложности, вызванные работой с движком Frostbite.



У The Witcher 3 от CD Project Red, по словам Флинна, подобных проблем не было, что пошло проекту только на пользу. Многие игроки и обозреватели в свое время оказались солидарны с экс-главой BioWare, поставив завершающую часть эпопеи о приключениях Геральта выше, чем Dragon Age: Inquisition - последнюю неоднократно критиковали, в том числе за искусственное затягивание времени игры однотипными квестами в стиле MMORPG, в которых игрока заставляли собирать определенное количество ресурсов или уничтожать определенное количество врагов. Были, впрочем, у DA:I и традиционные для RPG от BioWare плюсы, включая оригинальные сюжетные ходы, а также проработанные образы и характеры персонажей и их личные истории.