В компании заявляют, что из-за резкого роста цен под угрозой могут оказаться некоторые производители и дистрибьюторы.

По имеющимся данным, AMD и Nvidia уже подняли стоимость для своих партнёров на комплекты GPU и видеопамяти, что грозит новым витком цен и дефицита для конечных пользователей.

Zotac

Подтверждением этим слухам является новое заявление Zotac. В своём корейском онлайн-магазине компания отменила бонусную программу и сообщила о резком повышении закупочных цен от Nvidia. Причём, по словам представителей бренда, эта ситуация затрагивает не только корейский рынок, а отражает общую тенденцию для всех партнёров.



По данным Zotac, сильный рост цен ожидает все модели поколения RTX 50, в частности модели RTX 5060 и флагманскую RTX 5090. Причина заключается не только в общем росте стоимости компонентов, но и в стратегии Nvidia по приоритизации производства. Компания сосредоточится на выпуске самых прибыльных чипов в каждом классе, что может привести к временному снятию с производства некоторых моделей.



Положение производителей видеокарт становится шатким. В своём сообщении Zotac заявляет: текущая ситуация настолько серьёзна, что есть опасения за существование некоторых производителей и дистрибьюторов. Стоит напомнить, что EVGA покинула рынок в 2022 году именно из-за невозможности строить прибыльный бизнес на продаже видеокарт.



Единственным лучом света Nvidia называют увеличение производства старой RTX 3060 на мощностях Samsung. Однако, эта карта вряд ли сможет удовлетворить спрос современных геймеров или поддержать финансовое здоровье партнёров.



Нынешний кризис корнями уходит не в майнинг, как это было раньше, а в бум искусственного интеллекта. Огромный спрос со стороны корпоративного сектора вытягивает ресурсы, оставляя мелких партнёров и обычных пользователей без возможности конкурировать.