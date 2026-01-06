Сайт Конференция
Zelikman
AMD официально анонсировала новый геймерский процессор Ryzen 7 9850X3D
В играх новинка оказалась примерно на 27% быстрее мощнейшего чипа Intel и на 7% производительнее Ryzen 7 9800X3D

AMD официально анонсировала новый игровой процессор Ryzen 7 9850X3D. Выпуск чипа запланирован на первый квартал 2026 года, и компания позиционирует его как самое производительное решение для игр на рынке, что достигается благодаря сочетанию увеличенной частоты и большого объёма кэш-памяти 3D V-Cache.

Ryzen 7 9850X3DНовинка сохранила архитектуру предыдущей модели Ryzen 7 9800X3D: это 8 ядер и 16 потоков на ядрах Zen 5 с 3D V-Cache второго поколения с общим объёмом кэш-памяти третьего уровня 96 МБ. Вместе с этим процессор имеет 8 МБ кэша L2, а теплопакет процессора остался на уровне 120 Вт. Ryzen 7 9850X3D будет совместим со всеми существующими материнскими платами платформы AM5 с поддержкой памяти DDR5 EXPO.

Производительность в рабочих приложенияхКлючевое отличие от предшественника заключается в возросшей тактовой частоте. В режиме Boost новинка оказалась на 400 МГц и теперь достигает 5,6 ГГц. AMD подчёркивает, что это достигнуто без изменений в техпроцессе: чип является улучшенной, более тщательно отобранной версией предшественницы. Процессор поддерживает технологию Precision Boost Overdrive и ручной разгон, а на некоторых материнских платах его потенциал можно раскрыть ещё сильнее благодаря функции BCLK.

Игровая производительностьВ играх Ryzen 7 9850X3D, по данным AMD, в среднем на 27% быстрее, чем топовый Intel Core Ultra 9 285K, а в отдельных киберспортивных дисциплинах прирост может достигать 48%. По сравнению с Ryzen 7 9800X3D средний прирост скромнее — около 7%. В многозадачных рабочих приложениях новый чип также демонстрирует прирост от 2 до 9%.

Однако первыми получить новый процессор смогут покупатели готовых системных блоков от ведущих OEM-производителей и системных интеграторов. Розничные поставки для самостоятельной сборки начнутся также в первом квартале 2026 года. Точные цены AMD обещает раскрыть ближе к старту продаж.

#amd #процессоры #чипы #ryzen 7 9850x3d
Источник: wccftech.com
