Это фактически подтверждает скорый анонс долгожданного ремейка четвёртой части франшизы

Слухи о ремейке культовой пиратской саги Assassin's Creed IV: Black Flag, годами циркулировавшие в сети, наконец получили официальное подтверждение, косвенное, но неоспоримое. На сайте европейской рейтинговой организации PEGI обнаружен листинг игры под названием Assassin's Creed Black Flag Resynced. Ubisoft пока хранит молчание.

Assassin's Creed Black Flag

Интерес к ремейку подогрел ещё несколько месяцев назад актёр Мэтт Райан, озвучивавший главного героя Эдварда Кенуэй. На одном из форумов в неформальной беседе он намекнул на работу над перезапуском Black Flag, не зная, что разговор записывают. Последовавшая за этим реакция Ubisoft, пригрозившей актёру судебным иском, лишь убедила сообщество в истинности его слов.

Согласно данным французского издания Jeux Video Magazine, Resynced не будет простым ремастером с улучшенной визуализацией. Проект обещает значительные изменения. Самое обсуждаемое из них, полное удаление сюжетных сегментов в современном мире, где игрок выступал в роли сотрудника организации «Абстерго». Карта останется прежней, но будет наполнена большим количеством активностей, а весь когда-то вырезанный контент вернётся в финальную версию. Также игра, как сообщается, получит новые RPG-элементы, сближающие её с более поздними частями серии.

Успех ремейков от Capcom и Konami, видимо, убедил Ubisoft в перспективности направления. Black Flag Resynced станет первым полноценным ремейком во всей франшизе. Ожидается, что релиз проекта откроет новое окно для поклонников серии в ожидании следующего масштабного проекта — мрачного Assassin's Creed Hexe, нацеленного на 2027 год. Официальный анонс Resynced, судя по всему, уже не за горами.