Слухи о ремейке культовой пиратской саги Assassin's Creed IV: Black Flag, годами циркулировавшие в сети, наконец получили официальное подтверждение, косвенное, но неоспоримое. На сайте европейской рейтинговой организации PEGI обнаружен листинг игры под названием Assassin's Creed Black Flag Resynced. Ubisoft пока хранит молчание.
Интерес к ремейку подогрел ещё несколько месяцев назад актёр Мэтт Райан, озвучивавший главного героя Эдварда Кенуэй. На одном из форумов в неформальной беседе он намекнул на работу над перезапуском Black Flag, не зная, что разговор записывают. Последовавшая за этим реакция Ubisoft, пригрозившей актёру судебным иском, лишь убедила сообщество в истинности его слов.
Согласно данным французского издания Jeux Video Magazine, Resynced не будет простым ремастером с улучшенной визуализацией. Проект обещает значительные изменения. Самое обсуждаемое из них, полное удаление сюжетных сегментов в современном мире, где игрок выступал в роли сотрудника организации «Абстерго». Карта останется прежней, но будет наполнена большим количеством активностей, а весь когда-то вырезанный контент вернётся в финальную версию. Также игра, как сообщается, получит новые RPG-элементы, сближающие её с более поздними частями серии.
Успех ремейков от Capcom и Konami, видимо, убедил Ubisoft в перспективности направления. Black Flag Resynced станет первым полноценным ремейком во всей франшизе. Ожидается, что релиз проекта откроет новое окно для поклонников серии в ожидании следующего масштабного проекта — мрачного Assassin's Creed Hexe, нацеленного на 2027 год. Официальный анонс Resynced, судя по всему, уже не за горами.