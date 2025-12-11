Главным нововведением станет расширение функции Xbox Full Screen Experience, являющееся в настоящий момент эксклюзивом для портативных консолей.

Microsoft объявила о масштабных планах по превращению Windows 11 в ведущую игровую платформу. В фокусе — глобальная оптимизация системы для максимальной производительности в играх. Основные усилия направлены на снижение нагрузки от фоновых процессов, совершенствование управления питанием и модернизацию графического стека, включая DirectX.

Windows 11

Ключевым шагом станет расширение функции Xbox Full Screen Experience (FSE), которая раньше была эксклюзивом для портативных консолей, таких как ROG Ally. Теперь её смогут протестировать все пользователи Windows 11 через программу Windows Insider, а в будущем она станет общедоступной для настольных ПК и ноутбуков.

Ещё одной важной «фишкой» является Auto Super Resolution (Auto SR), технология масштабирования изображения на уровне ОС. После дебюта на ПК Copilot+ она появится на ROG Ally X в следующем году, для чего устройству потребуется нейронный процессор (NPU).

Microsoft также работает над ускорением игр на архитектуре ARM. Улучшения в эмуляторе Prism позволят большему количеству x86-игр комфортно работать на устройствах с данными чипами. Более того, в приложении Xbox для ПК на ARM теперь можно загружать игры, а не только транслировать их из облака.

Другие нововведения включают распространение технологии предварительной загрузки шейдеров на большее количество игр и устройств, а также улучшения в обновлении драйверов. Более подробно о своих игровых планах Microsoft расскажет на конференции разработчиков игр (GDC) в марте 2026 года.