Эксперты решили выяснить, какая из моделей RTX 2070, RTX 3070, RTX 4070 и RTX 5070 является самой прорывной в истории.

Hardware Unvoxed сравнили четыре поколения видеокарт Nvidia из линейки GeForce RTX 70: RTX 2070, RTX 3070, RTX 4070 и новейшую RTX 5070. Целью было выяснить, насколько существенным был прирост производительности от поколения к поколению и как новинка выглядит на фоне своих предшественников.

Hardware Unvoxed

Усреднённые результаты семи игр демонстрируют динамику. Тесты в различных настройках графики показывают, что каждое новое поколение приносит всё меньший прирост. RTX 3070 оказалась в среднем на 55–62% быстрее RTX 2070. В свою очередь, RTX 4070 показала скромный, но стабильный рост в 24–31% относительно предыдущего поколения. Новейшая RTX 5070 демонстрирует ещё более сдержанный прогресс: всего 14% на 1080p, 20% на 1440p и 22% на 4K по сравнению с RTX 4070. На высоких и ультра-настройках новинка быстрее предыдущей модели на 16–23% в зависимости от разрешения. Показательно, что в некоторых играх разница между RTX 4070 и RTX 5070 и вовсе составила лишь 3–7%.

Если рассматривать только стартовые цены, то RTX 3070 снизила стоимость кадра на 40% по сравнению с RTX 2070. RTX 4070, несмотря на рост производительности, из-за повышения цены до 600 долларов улучшила этот показатель лишь на 8%. RTX 5070 со своей сниженной до 550 долларов ценой демонстрирует улучшение на 24%. Однако, при поправке на инфляцию расклад меняется. RTX 4070 выглядит уже лучше, повысив ценность на 22%, а RTX 5070 — на 28%.

Основная претензия к RTX 5070 — сохранение прежнего объёма видеопамяти в 12 ГБ. В Hardware Unvoxed отмечают, что этой ёмкости «пока хватает», но есть серьёзные опасения насчёт её долгосрочной перспективы. Уже сейчас в таких играх, как Horizon Zero Dawn Remastered на ультра-настройках 8 ГБ недостаточно, что приводит к проседанию FPS. Ожидается, что с ростом требований к трассировке лучей и апскейлингу 12 ГБ могут стать новым «узким местом» в течение ближайших лет.

Итоговый вердикт сводится к тому, что GeForce RTX 5070 — продукт неоднозначный. С одной стороны, это шаг вперёд по сравнению с RTX 4070. С другой стороны, скромный прирост производительности и потенциальные проблемы с объёмом памяти в будущем не позволяют назвать её прорывным продуктом. Финальный выбор для геймера часто сводится к конкуренции с Radeon RX 9070, которая в среднем на 13% быстрее на 1440p и обладает 16 ГБ VRAM. Однако, последняя проигрывает в качестве апскейлинга и в играх с трассировкой лучей.

