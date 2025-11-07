Сайт Конференция
Zelikman
Hardware Unboxed завершили масштабное тестирование 47 материнских плат с чипсетом B850
Эксперты выделили самые лучшие модели, а также решения, которые стоит обходить стороной.

Эксперты Hardware Unboxed представили результаты крупного исследования 47 материнских плат с чипсетом AMD B850, которое проводилось в течение года. Все модели прошли комплексное тестирование с топовым процессором Ryzen 9 9950X, что позволило выявить не только явных лидеров, но и модели, которые стоит обходить стороной.

Термические испытания системы питания показали, что большинство плат без проблем справляются с нагрузкой 170 Вт. Ультимативным решением по эффективности охлаждения стала Gigabyte B850 AI Top, чья температура VRM не превысила 52 градусов. Свыше 30 протестированных моделей демонстрировали отличные результаты, не превышая температуру 80 градусов, что свидетельствует о качественной конструкции системы питания.

Среди слабых моделей выделились Sapphire Pulse B850M Wi-Fi с искусственным ограничением мощности 150 Вт и MSI Pro B850M-P Wi-Fi, где снятие лимита 140 Вт приводило к катастрофическому перегреву до 120 градусов. Также разочаровали бюджетные решения ASUS, использовавшие неэффективные MOSFET-транзисторы.

В бюджетном сегменте до 150 долларов бесспорным фаворитом стала ASRock B850M Pro RS. Всего за 130 долларов эта она предлагает стабильную работу даже с процессором Ryzen 9 9950X и достойное оснащение. В средней ценовой категории около 200 долларов эксперты советуют обратить внимание на MSI B850 Tomahawk Max Wi-Fi. За 210 долларов эта модель предлагает мощную систему питания на 8-слойной PCB, четыре слота M.2 и богатый набор портов.

Для компактных сборок оптимальным выбором выглядит ASRock B850I Lightning Wi-Fi за 200 долларов, в то время как MSI MPG B850I Edge Ti Wi-Fi за 290 долларов станет решением для пользователей, которым критична скорость сетевого подключения 5 Гбит/с.

Среди премиальных решений особого внимания заслуживает Gigabyte B850 AI Top за 320 долларов. Эта модель является единственной на рынке с двумя 10-гигабитными сетевыми портами, что делает её уникальным предложением для специфических задач.
Исследование выявило и несколько проблем. Модель MSI MPG B850I Edge Ti Wi-Fi имеет серьёзный конструкционный недостаток — радиатор M.2 не контактирует с SSD, что полностью нивелирует эффективность системы охлаждения. Также сохраняются вопросы касательно проблемности плат ASRock с процессорами X3D, о чем продолжают сообщать пользователи.

#msi #материнские платы #asrock #железо #hardware unboxed
Источник: youtube.com
Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
00:17
И тебя с Праздником
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
00:17
Привет.Уж года полтора как нет его.Эх Генасик .Анальный лучик))))).Тут мылосос теперь скучать не дает)
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
00:15
Привет, что то нашего друга генки(четкая TN) давно не было из муз роты)) кстати с праздником тебя https://rutube.ru/video/494748fc239c69488e98aa4b14596625
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
00:11
rt11sj и cp/m .Ну или Рафос какой нить.А дос скучно и обыденно
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
00:10
смотри пашок, https://browser.yandex.ru/ видишь там кнопочку скачать, сколько там операционок кроме форточек?, учись хотя бы у яндекса ,аккуратненько запиши список, вдруг забудешь, наймите за нормаль...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Vorvort
00:09
Смеялся до слез над 5070 Ti для 4К. 😅
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
00:08
Вот сидит книги читает .Все хорошо
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
00:02
>>> Мне ничего не надо понимать Ты этим прям гордишься? на собеседовании главное так не ори... Хотя обычно такие как ты, на них при всяких незнакомых словах обычно выглядят глупо и блеят что то нечле...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
23:59
да даже тут линус вскипел, это как же его надо было довести, а ведь он обычный финский парень. а я согласен, фак - ю нвидиа
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
23:58
Та не стали.Что мы,живодеры что ли.Живет преспокойно у нас в виварии.Уже явно умнее Бернигана . Unix для чайников читает -нашли старую книжку.Просто посмотрели и стало животину жалко.А бернигану уже в...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
