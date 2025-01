Сообщается, что игра под названием The Blood of Dawnwalker может получить статус AAA

Конрад Томашкевич, создатель The Witcher 3, и его команда Rebel Wolves объявили о запуске новой мрачной ролевой игры, действие которой развернется в Европе XIV века во времена Черной смерти.

Rebel Wolves, основанная в 2022 году под руководством Томашкевича, включает в себя опытных специалистов индустрии, которые ранее принимали участие в разработке The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. После обвинений в неподобающем поведении в 2021 году Томашкевич покинул CD Projekt Red.

Хотя расследование не подтвердило его вины, он принял решение уйти из компании и создать новую в 2022 году. The Blood of Dawnwalker станет первым проектом команды в сегменте игр класса AAA, предлагая мрачную атмосферу и глубокий сюжет, в стиле The Witcher 3. Тизерный трейлер производит впечатление, погружая в мир, израненный Черной смертью — настоящей пандемией, охватившей Европу с 1346 по 1353 год и унёсшей жизни около 50 миллионов людей.

Ночные существа начинают проявляться при первом же намёке на уязвимость человечества. RPG предлагает мир, где нет полной черноты и света, предоставляя игрокам возможность выбирать свою сторону в «повествовательном песочнице».

Rebel Wolves утверждают, что данная игра является «первой главой абсолютно новой ролевой эпопеи», а Bandai Namco отвечает за её издание. Пока ещё не опубликованы официальные списки в магазинах, но рекламные материалы обещают её выход на всех платформах — PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.