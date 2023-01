За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

2023 год, самое время обновить свой телефончик, на что-то помощнее, допустим с процессором от Qualcomm Snapdragon 8 gen 2, который энергоэффективен, холоден, и неплохо конкурирует с Apple. Короче говоря, идеальный процессор во всех смыслах, даже Samsung это поняла, и решила установить Snapdragon в новейшие S23, зачем убивать хорошее устройство с топовой оболочкой своим огрызком в виде Exynos, верно? Вот и я согласен с этим. А китайцы, как всегда, делают все быстрее остальных, уже в Китае можно приобрести устройства с новейшим революционным процессором и ПО. AnTuTu в этом году будет разорвана миллионами попугайчиков, а выбирать в 2023 году еще сложнее, ведь теперь Snapdragon устанавливают буквально во все устройства, которые только можно. Еще бы, процессор как я и сказал — идеален во всех смыслах, это как Nvidia, такое же хорошее решение, только дешевле. Apple со своей ценовой политикой может только и надеяться на любителей Iphone. Вот ТОП-5 устройств, которые можно рассматривать к покупке в 2023 году на новом железе, и важно: это мое субъективное мнение, поехали.

OnePlus 11:

И начнем мы с популярного производителя OnePlus, который недавно показал новейший смартфон OnePlus 11, продажи уже стартовали в Китае, а вместе с тем стали известны все подробности, и характеристики, уже совсем скоро западные блогеры протестируют телефончик на прочность, на то, как он может противостоять водичке, и на то, как будет умирать процессор в убийце всех телефонов Genshin Impact.

OnePlus в целом известен как хороший производитель смартфонов — покупая 1+ вы получаете хорошую камеру, фотографии с которой, не стыдно выкладывать в социальную сеть. Вы также получаете топовый процессор, который позволит смотреть видео в 4К и играть в самые новые мобильные игры... А вы знаете, в последнее время рынок мобильных игр стал лучше, по крайней мере некоторые проекты действительно заслуживают внимания, та же новенькая CarX Street от отечественных разработчиков, правда бета-тест закрыли из-за ошибок, но его вскоре снова запустят, я уверен. Скоро подтянутся и создатели Need for Speed вместе с Tencent, и китайцы со своей некстген гонкой Racing Master, и Warzone с Rainbow Six тоже будут, и даже Battlfefield Mobile, как всегда, конечно, без оптимизации. Недавно анонсировали новую гоночную игру в открытом мире, без доната как говорят, и с хорошей графикой, так что процессор нужен. Вы также получите хорошую оболочку, которая не тормозит спустя месяц после покупки, вы будете долго получать обновления и получите возможность гибко настраивать устройство под себя. И все это — за малый ценник, не то, что Samsung и Apple.

Так что там про 1+11: во-первых стоит отметить, что компания отказалась от приставки Pro. OnePlus 11 это и есть "флагман", куда добавили все плюшки профессиональной версии, ну почти. Устройство имеет все задатки для того, чтобы его назвать полноценным флагманом за умеренную цену: это новейший Snapdragon 8 Gen 2 (я еще много раз упомяну этот процессор, лучший просто), это до 16 ГБ оперативной памяти, и до 512 ГБ встроенной. Питает этого зверя батарея на 5000 мАч, а зарядить устройство можно буквально за час благодаря неимоверной быстрой зарядке в 100 Вт. OnePlus отказалась от WarpCharge и использует технологию зарядки SuperVOOC от Oppo. К сожалению, компания отказалась от беспроводной зарядки, что сподвигло принять такое решение, пока неясно, но придется либо брать такую версию, либо ждать новостей от компании, может быть выпустят "T" версию? Как минимум нужно подождать до официального релиза по всему миру, китайцы то привыкли кушать огрызки за полную цену.

На задней панели вы можете увидеть огромную, для некоторых красивую, а для других уродливую камеру с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX980, впридачу имеется и 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX581 для сверхширокоугольной съемки и 32-мегапиксельный сенсор Sony IM709 для портретов. На передней панели установлен 16-мегапиксельный сенсор.

Экран тоже хороший: 2K разрешение, технология LTPO 3.0, 120 герц. Правда дисплей тут E4, тогда как другие производители уже ставят E6, та же Xiaomi 13 и Pro. Шим будет, яркость также как у прошлого представителя OnePlus. Также улучшили вибромоторчик, который и так идеален, куда еще лучше?

Дизайн для кого-то прикольный, для кого-то ужасный, а для кого-то идеальный, вещь субъективная и только вам решать, нравится вам он или нет. Тыльная сторона сделана из стекла, традиция для флагманов. Имеется два варианта окраски: зеленый глянцевый, либо брутальный черный с текстурой как у OnePlus 10. Надеюсь, белая расцветка тоже будет. Каркас сделан из металла, как и требуют все флагманы.

Телефон будет работать под управлением ColorOS 13 на базе Android 13, но это только для жителей драконьей страны, как только телефончик доберется до мира, там будет стоять привычная нам OxygenOS 13, которая отлично оптимизирована и имеет крутые фишечки.

На мировой рынок устройство попадет уже 7 февраля, ценник сейчас на него стоит вот такой: от 599 долларов до 799 долларов в зависимости от версии:

12GB+256GB 16GB+256GB 16GB+512GB 599 долларов 699 долларов 799 долларов

Из минусов: конечно, отсутствие IP68, отсутствие беспроводной зарядки тоже не порадовало. Дизайн камеры. Старый дисплей E4 вместо E6. Хуже, чем конкуренты за аналогичную цену.

Samsung S23 (S23+ - S23 Ultra):

Корейцы тоже подумали, подумали, и решили, а зачем производить свои медленные процессоры, когда можно установить Snapdragon 8 gen 2, сэкономить, и увеличить популярность и доверие от пользователей. Решено, используем Snapdragon в S23, при чем для всех моделей!

Ага, появился смысл брать S23 глобальной версии, ибо он теперь не хуже, чем у американцев, и работать будет стабильнее с топовой оболочкой, которая, к сожалению, на Exynos работала не так хорошо, как хотелось бы, особенно спустя время. У S23 как всегда отличный дизайн, крутые цвета, хорошая камера, теперь процессор, но плохая цена... Как и всегда придется отдать приличную сумму за корейский флагман, бренд как-никак. Вот что известно по смартфону на данный момент:

В дополнение к черному, зеленому и светло-розовому, Samsung также создаст бежевую расцветку вместо белой. Хотя, пока официально телефон не покажут, утверждать это нельзя, однако бежевый выглядит плохо, верните белый! Телефон стал немного изогнутым по сравнению с предшественником, но это не назвать различием, только если, конечно, в итоге флагман не провалит стресс-тест от Джерри.

Нам обещают до 12 ГБ оперативной памяти для Ultra версии, а также до 512 ГБ встройки. Plus не получит 12 ГБ оперативной памяти, печалька. А вот от 128 ГБ встроенной похоже отказались, в базовых моделях предлагают брать сразу 256 ГБ. Ultra модель, вероятно, получит даже 1 ТБ встроенной памяти... Куда столько то?

Вероятно, будет использован дисплей 120 герц с такими размерами: 6.1 FHD+ для базовой модели, 6.6 FHD+ для Plus модели, и самый жир в виде 6.8 QHD+ для Ultra модели. У всех моделей будет использован Dynamic Amoled. S23 Ultra поддерживает частоту 1-120 Гц. Дисплей не E6, а скорее E5 с топовой яркостью в 1750 Нит (топ сейчас, это 1900 Нит). Ожидается, что питать зверя будет аккумулятор емкостью 3900 мАч, а S23 Plus все 4700 мАч. Ice Universe предполагает, что в Ultra версию впихнут целых 5000 мАч. Micro SD не будет, как и всегда, хех.

Инсайдеры утверждают, что камера превосходит все ожидания: во-первых идеальный ночной режим, как говорят инсайдеры, это буквально "ночное виденье". Главным достоинством S23 Ultra станет 200-мегапиксельный датчик основной камеры, и это либо HP1 или HP3: это улучшенное качество, крутой ночной режим, и уровень Iphone. Крупное обновление поможет телефону в работе с зумом, который и так впечатляет благодаря 10-кратному оптическому зум-объективу.

S23 будет представлен в феврале, вероятно в начале месяца его покажут, а в конце он поступит в продажу по всему миру. Хотя из-за сложной логистики, продажи могут стартовать и несколько позже, что печально. Ценник будет похож на нынешние S22: напомню, базовый S22 был выпущен по цене 800 долларов, модель Plus начиналась с 1000 долларов, а высокопроизводительный S22 Ultra дебютировал по цене в 1200 долларов. Вот предварительные оценки прайса S23:

S23

S23 Plus

S23 Ultra

$933 - 65 тысяч рублей (+перекупы)

$1096 - 76 тысяч рублей (+перекуп)

$1253 - 87 тысяч рублей (+перекуп)



Xiaomi 13 и Pro:

Китайцы со своими Xiaomi тоже немного удивили в этом году, ну, во-первых, это конечно процессор, а во-вторых, это то, что даже модель без приставки Pro теперь может называться флагманом, который не уступает топовым решениям 2023 года. Новый дизайн наконец-то не выглядит уродливо, смартфон хочется показывать другим, а его операционка это все больше iOS.

Что же предлагают нам китайцы в этом смартфоне: во-первых, что важно, это защита IP68, которую ранее во флагманах Xiaomi найти было затруднительно. Это крупный 6.73 дюймовый экран с разрешением 1440 x 3200 пикселей с соотношением 20:9, и это LTPO OLED с поддержкой 120 герц. Яркость до 1200 нит в норме, и до 1900 в максимуме. Работает все это добро благодаря новейшему Snapdragon 8 Gen 2, не перестану его хвалить, идеал! GPU - Adreno 740, вместе с 12 гигабайтами оперативки можно открывать десятки приложений и не переживать за тормоза в операционке, это ж MIUI. Имеется версия на 8 ГБ и 12 ГБ оперативки, а также до 512 ГБ встройки. Никакой карты памяти, с самого начала установлен Android 13 версии с 14 "муйней".

Что по камере? Xiaomi теперь использует Sony IMX 989. Основная камера оснащена широким 23-миллиметровым объективом с быстрой диафрагмой f/1,9 и технологией HyperOIS. Телеобъектив и ширик тоже имеются, по 50МП. Снимает видео в 8К/24 FPS и 4К/60 FPS. Селфи камера с 32МП и снимает в 1080P/30FPS.





Зверя питает аккумулятор на 4820 мАч, а заряжать можно быстрой зарядкой на 120 Вт. Имеется и беспроводная зарядка. Присутствует белый, черный, зеленый и синий цвета, а все это добро продается за 912$ (Pro) и вплоть до 1132$ за топовую версию. Младший флагман стартует от 713$ и завершает ценником в 915$.

Важно отметить, что в базовой версии аккумулятор чуть меньше, на 4600 мАч, также там нет UFS 4.0, и он чуть меньше, 6.3 дюйма. Кстати, версию на 128 встройки брать нельзя, ибо даже в Pro версии в таком случае вы получите огрызок UFS 3.1.

Vivo X90 Pro Plus:





Vivo X90 Pro Plus. Что же предлагает нам этот бренд в 2023 году? А вот что: флагман по вменяемой цене, с топовым процессором Snapdragon 8 gen 2 и эффективным охлаждением, а, ну и уродским дизайном разумеется тоже. Начнем пожалуй с основных характеристик X90 Pro Plus: это, во-первых, 12/512 либо 12/256 памяти, это топовый экран размером в 6.78 дюйма, это разрешение 1440 x 3200 пикселей с соотношением 20:9, и это матрица LTPO4 AMOLED 120 Гц. Зверь работает на операционке Android 13, Funtouch, а питает его батарея на 4700 мАч, заряжать его можно блоком на 80 Вт. Под дисплеем расположился быстрый сканер отпечатка пальца, 3.5 мм не завезли, а вот влагозащита стандарта IP68 прилагается.

Что важно, здесь стоит дисплей E6, который в OnePlus почему-то поставить забыли. Камера — топ, это Sony IMX989, тот же 1-дюймовый основной датчик, что мы видели в Xiaomi 12S Ultra, и что мы увидели в новом 13. Однако благодаря сотрудничеству с Zeiss камера выдает результаты куда лучше Xiaomi, фотки насыщеннее, что мне нравится больше, но здесь опять выступает субъективное мнение. Имеется сверхширокоугольный IMX589, 2-кратный зум IMX758 и Перископ Omnivision OV64B40.

В Pro версии компания предлагает экран 1260 x 2800 пикселей с соотношением 20:9, это AMOLED, 120 Гц и все те же 6.78 дюйма. А вот с процессором они знатно издевались, они решили вместо топового решения в виде Snapdragon 8 gen 2 поставить MediaTek Dimensity 9200, который к слову, не особо сильно уступает первому, но все таки, уступает. А еще, он китайский :)

Здесь есть версия 12/512, 12/256 и для самых бедных 8/256. Поддерживается UFS 4.0, а вот этого зверя питает аккумулятор уже по более: 4870 мАч с быстрой зарядкой вплоть до 120 Вт (прямо как у китайского Xiaomi в Pro версии, за меньшую цену).

Ну и посмотрим на самое худшее решение от Vivo которое только можно взять в 2023 году, и это Vivo X90 без всяких вычурных приставок "Pro", "Max", "Ultra", "Plus" и "Mega". В этот раз нас встречает дисплей Amoled на 120 Гц, это все те же лопатные 6.8 дюйма, и самое главное это разрешение 1260 x 2800 пикселей с уже стандартным соотношением 20:9. И сюда компания тоже поскупилась поставить нормальный процессор в виде Snapdragon 8 gen 2, тут опять стоит китайский Dimensity 9200. Не перестану критиковать за такое решение вплоть до релиза следующего поколения... Питает данного уже не зверя аккумулятор на 4810 мАч, что больше чем у предшественников, и с поддержкой быстрой зарядки до 120 Вт (у них в компании что, чем меньше приставок "Pro", тем больше аккумулятор, а не наоборот должно быть?). Предлагают на выбор варианты в виде 12/512, 12/256, 8/256 и куда же без огрызка... 8/128... в 2023...

Google Pixel 8:

Ну информации о нем конечно же мало, но мы все равно рассмотрим его к покупке, ведь в 2023 году он все таки выйдет, а вот про Iphone 15 мы говорить не станем, потому что, а зачем нам в топе адекватного человека огрызки за огромные деньги? По слухам Google Pixel 8 выйдет только осенью, но это нам не помешает его разобрать уже сейчас.

Google плохо хранит в тайне свои наработки, а потому инсайдеры уже все узнали. Во-первых, разумеется, будет стоять новый Google Tensor 3, разработки которого уже ведутся. Tensor и Tensor G2 конечно не топовое решение, если смотреть на Snapdragon 8 gen 2, но тоже пойдет, особенно если забыть про сложные программы и игры. Чипсет отлично подойдет для обработки фотографий, и других задач связанных с ИИ. Модели будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти, а в Pixel 7 сейчас стоит 8 ГБ если что.

Также по слухам нас ожидает экран с разрешением 2268 x 1080 и 2822 x 1344, что ниже нынешних Pixel 7 и Pixel 7 Pro у которых 2400 x 1080 и 3120 x 1440 соответственно. Вполне возможно, что Google пересмотрела, и поняла, что высокое разрешение бесполезно и уносит лишь заряд батареи. Согласно утечке, стандартный Pixel 8 будет еще меньше, чем Pixel 7, а Pixel 8 Pro сохранит тот же размер дисплея (6,7 дюйма). Дизайн нам конечно пока что не показали, ждем до лета. Вероятно, дизайн будет похож на Pixel 7 и Pixel 7 Pro, поскольку дизайн просто идеален, просто бери да улучшай уже успешное устройство.

Вероятно, Pixel 8 получит дисплей с 120 Гц, и вероятно, устройство также останется в средней ценовой категории.