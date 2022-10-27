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GrozaX За пост начислено вознаграждение
Age of Empires выйдет на мобильных устройствах
Microsoft тоже заметила золотую жилу в мобильном сегменте.
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25-летие серии Age of Empires запомнится фанатам надолго, ведь разработчики представили сразу несколько проектов, точнее два ремастера на консоли и мобильный проект. В следующем году на некстген консолях можно будет поиграть в AoE 4 и AoE 2 Definitive Edition, и также, скорее всего, в 2023 году мы увидим бесплатный мобильный проект.

Напомню, это не первый проект из серии AoE на мобилки, в далеком 2015 году была попытка запустить Age of Empires: World Domination, однако после проведения пробного запуска, разработчики отказались от этой идеи и закрыли игру насовсем, 30 ноября 2016 года игра пропала из цифровых магазинов, а виртуальные покупки в игре были запрещены. Никаких утешительных наград разработчики не выдали, оставив фанатов мечтать о классной стратегии на несколько лет.

К сожалению, в этот раз "майки" вновь не дали много информации, доступен лишь один тизер, где средневековые воины несутся на битву с кем-то, и присутствует надпись "coming soon". Судя по всему данный проект будет гео-стратегией, например как The Lord of the Rings: Rise to War, в принципе в данном жанре часто выпускают игры на мобилки. Скорее всего, это не ремейк старой игры, а проект будет условно-бесплатным с внутриигровыми покупками и косметикой.

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Дату релиза не раскрыли, ожидается, что сама игра выйдет ближе к следующему году. Подробную информацию могут раскрыть раньше, а зимой может пройти первое бета-тестирование. 

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#age of empires
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