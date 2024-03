Нет, конечно всем известно, что сообщество давно хочет вторую часть "генералов", но это маловероятно.

Новость, что называется, может как порадовать фанатов Command & Conquer, так и разочаровать, поскольку фанаты давно ждали новых игр в серии. Так вот, что-то издатель планирует, поскольку старые игры Command & Conquer в Steam были обновлены, и даже те проекты, которые сейчас нельзя приобрести в магазине. Напомню, что последним релизом в серии C&C стала Remastered Collection, где выпустили "переработанные" Red Alert и Tiberian Dawn. А сейчас издатель начал "возвращать к жизни" другие старые игры из этой серии.

Например, EA зачем-то снизила ценник на Red Alert 3 и Command and Conquer 3. А еще согласно данным SteamDB, издатель немного поработал над провальной Command and Conquer 4, выпустив обновление для игры, которую давно убрали с магазина Steam (но там страничка осталась, и SteamDB за ней тоже следит).

Так же обновление вышло и для Red Alert 3, дополнения Uprising и Command and Conquer 3. В них разработчики поработали над локализацией, добавив множество новых языков. Это намекает на то, что издатель планирует сделать какой-то перезапуск, либо новую коллекцию на манер ремастера. Причем в эту коллекцию войдут все части, включая четвертую.

К тому же были изменены названия игр. 29 февраля убрали слово "and" и добавили амперсанд. Так же незначительно поменялось описание Command and Conquer 3 и дополнения для него. Таким образом, теперь все игры серии используют универсальное название с амперсандом, вместо "and". Это так же дает плюсик в копилку теории о новой коллекции.

Отмечу четвертую часть серии. Игра была удалена из Steam в 2021 году, но сейчас ее страничку серьезно обновили. Полностью изменено описание, добавили новую локализацию, обновили юридическое соглашение. Так же был добавлен символ товарного знака и новая категория, которая подтверждает поддержку семейного доступа.

Остается верить в то, что это запуск новой коллекции в честь релиза новой игры из серии.