This_is_the_way
Представитель ВОЗ подтвердил возможность бессимптомного течения инфекции вируса Нипах
По данным ВОЗ, клиническая картина при инфицировании вирусом Нипах варьируется от бессимптомной формы до острой респираторной инфекции и возможного энцефалита.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич заявил, что заражение вирусом Нипах (Nipah)  может протекать без симптомов. По данным ВОЗ, клиническая картина при инфицировании вирусом Нипах варьируется от бессимптомной (субклинической) формы до острой респираторной инфекции и возможного летального исхода.

Изображение: www.who.int

Вирус Нипах классифицируется как зоонозный патоген. Основной путь передачи человеку – контакт с животными (преимущественно летучими лисицами), употребление в пищу продуктов, загрязненных их слюной, или контакт с зараженными домашними животными. Также подтверждена возможность передачи инфекции от человека к человеку при тесном длительном контакте, включая внутрибольничные вспышки.

В середине января в индийском штате Западная Бенгалия было зафиксировано несколько случаев заболевания среди медицинских работников. Пациенты госпитализированы и находятся под наблюдением. Власти страны не сообщали о новых подтвержденных случаях, однако ряд государств Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, усилили эпидемиологический надзор.

Всемирная организация здравоохранения относит вирус Нипах к числу наиболее опасных. Специфические лекарственные препараты и вакцины против него отсутствуют. По оценкам ВОЗ, летальность при заражении этим вирусом составляет от 40% до 75%. Инфекция может приводить к развитию тяжелой энцефалопатии. Вирус не передается воздушно-капельным путем, для инфицирования необходим контакт с биологическими жидкостями зараженного организма.

#медицина #здоровье #пандемия #вирус #воз #заражение #всемирная организация здравоохранения #манго #летучие лисицы #нипах
Источник: who.int
