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В Германии закончились танки – власти просят у Швейцарии вернуть 96 старых и нерабочих Leopard 2

Власти Германии вот-вот передадут свою военную промышленность в руки США, при этом продолжают выгребать последнее оружие из арсеналов
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Похоже, власти США решили окончательно выжать Европу, заставив правящие элиты утилизировать находящееся там оружие как можно быстрее. По словам яростного русофоба Жозепа Борреля, сегодня ЕС поставляет в Украину достаточно оружия, а вот с боеприпасами просто беда. Якобы, ВСУ испытывает снарядный голод, а в результате не может перейти к активной фазе наступательной операции. Похоже, заявления политика дошли до адресатов, поскольку уже через несколько дней (6 или 7 марта) состоится встреча министров иностранных дел Европейского союза, где будет обговариваться необходимость интенсификации поставок боеприпасов Киеву. Что любопытно, результаты заранее известны, а все страны, кроме Дании уже дали добро. Предполагается, что всего Украина получит снарядов на 1 миллиард евро, что значительно усилит обороноспособность ВСУ. Поскольку отправить снаряды обязались все страны ЕС, то ожидать централизованных поставок не приходится. По данным Financial Times, всего, всё указанное в секретном списке будет передано адресату до конца марта.

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На закупку боеприпасов планируется потратить деньги из фонда «Мира», ну а сам Шольц и вовсе заявил, что поставки оружия украинским властям способствуют достижению мира. Политологи предполагают, что Германия окончательно потеряла способность принимать самостоятельные решения, а предстоящая встреча Байдена и Шольца должна привести ещё большей эскалации конфликта в Украине. Причина в том, что США не устраивают темпы поставок. Якобы, решения принимаются, а после этого оружие месяцами лежит в доках, где встречает на пути бюрократические механизмы. Скорее всего, янки потребуют от Шольца объяснить чиновникам важность поддержки Киева, хотя канцлер Германии и так демонстрирует по этому вопросу однозначную позицию. Ну а журналисты Bloomberg уверены, что встреча призвана решить и другие задачи. Дело в том, что военные предприятия Германии испытывают проблемы с запуском производства. Немцы не готовились к войне, поэтому не могут и не хотят инвестировать в подобные предприятия деньги. Похоже, выход уже найден, ведь часть производства планируется перенести в США. 

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В Bloomberg констатируют, что это станет днём смерти немецкой военной машины, поскольку после этого заводы станут американскими, ну а Европа окончательно превратится в покупателя оружия. Есть ещё Франция, но Байден способен убедить Макрона перевезти нужные предприятия в безопасное место, где до них не дотянутся враги. А кто-то строит такие планы? При этом журналисты Financial Times откровенно посмеиваются над немцами, которые в здравом уме совершают столь непоследовательные действия для своей экономики и военной промышленности. В прессе пишут, что сегодня арсеналы Германии истощены настолько, что на пополнение могут уйти несколько лет. Вот только нужно в кратчайшие сроки запускать производство, ну а подобных планов нет. Financial Times пишет, что только на запуск производства и обновление линий потребуется 20 миллиардов евро, поэтому немецкое правительство раздумывает, оценивая экономические риски. Судя по всему, Шольц решил, что выгоднее всё это покупать в готовом виде в США. Те же ребята из Financial Times пообщались с экспертами и пришли к выводу, что в случае нападения на Германию со стороны России, страна продержалась бы всего несколько дней. Ситуация критическая, а нечто аналогичное наблюдалось после завершения Второй мировой. 

Похоже, всё гораздо хуже, чем пишет пресса, ведь несколько дней назад Министерство обороны Германии попросило Швейцарию продать 96 старых Leopard 2. Танки были давно списаны и находятся в нерабочем состоянии. Сколько машин удастся восстановить, не уточняется, но представители концерна Rheinmetall уверяют, что подобные действия позволяют защитить страну в случае агрессии со стороны России. В правительстве Швейцарии отметили, что запрос получен, но окончательного решения не принято. Дело в том, что эта страна пытается сохранить нейтралитет, опасаясь передаче танков в Украину. Министр обороны Германии клянётся, что танки не пересекут границу страны и не попадут в Киев. Сложно сказать, какое решение примут в Швейцарии, но всё это напоминает какой-то цирк. Одной рукой немецкие элиты вбивают последний гвоздь в свою экономику, а также лишают себя военной промышленности, тогда как другой пытаются удержать тонущий корабль на плаву. Судя по тем данным, что есть в прессе, правительству Германии процесс убийства экономики удаётся очень неплохо, ведь недавно немецкая химическая промышленность приказала долго жить.

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