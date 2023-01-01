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Сколько будет длиться СВО и почему ЦРУ может прибегнуть к пробуждению спящих ячеек в России

Западные аналитики полагают, что ситуация патовая, а США могут перейти к террору на территории России
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Для большинства жителей России СВО – это что-то очень далёкое, не имеющее отношения к реальной жизни и быту. Санкционный удар почувствовали многие, но со временем люди привыкли и к росту цен, и к отсутствию некоторых привычных товаров. На смену всему этому пришли другие предложения, вот только СВО и не думает завершаться. В последнее время западная пресса всё чаще обращается к вопросу перспектив, пытаясь проанализировать позиции каждой из сторон конфликта. Многие пробуют вычислить количество Калибров у России, тогда как другие рассказывают об эффективности украинских систем ПВО, поставленных европейскими странами. Но все сходятся во мнении, что обе стороны находятся в патовой ситуации. Подобные заявления звучат открыто даже из уст украинского командования. Например, недавно в рамках интервью ВВС глава военной разведки Буданов констатировал, что ни одна из сторон не может двигаться вперёд. Западные аналитики полагают, что Россия избрала специфическую тактику, в рамках которой будет стремиться снизить количество потерь, создавая постоянную напряжённость на линии соприкосновения. При этом основной удар придётся по экономике Украины и поддерживающей её Европе. 

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Якобы, высокая инфляция никуда не уйдёт, а без российских энергоносителей промышленность Старого света рухнет. Поддерживать Украину станет труднее, а значит победу можно получить не только на фронте, но и с помощью переговоров и политических уступок. При этом всё те же аналитики (например, часто о подобном пишут в New York Times) полагают, что переговорный процесс также поставлен на паузу. В ситуации неопределённости, когда значительные успехи на фронте возможны только путём масштабных потерь личного состава в ходе наступательных операций, предпочтительнее дождаться действий противника. Западная пресса полагает, что сегодня обе стороны наращивают силы, увеличивая оборонительные и наступательные возможности. Предполагается, что в ближайшие несколько месяцев обострения не случится, хотя это всего лишь мнение, а значит такая позиция может оказаться ложной. Отмечается, что обе стороны уверены, что война даст им больше преимуществ, чем переговоры, ну а Украина продолжает надеяться на помощь США. 

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Похоже, Зеленский знает о том, что предпочитают не публиковать в прессе, а демократический запад окончательно переходит к тактике террора. Недавно на одном из американских сайтов (переходите по ссылке) появился любопытный материал за авторством Курта Ниммо (Kurt Nimmo). По мнению журналиста, в США принято решение активировать спящие диверсионные ячейки внутри России. Якобы, удары по аэропорту в Энгельсе, где находится тактическая ядерная авиация, а также инциденты в Курске, Брянске и на военном аэродроме в Дягилево были совершены с привлечением граждан РФ, имеющих тесные связи с ЦРУ. Не обошлось без руки Запада и при взрыве на газопроводе в Чувашии. Автор указанной выше статьи ссылается на некоторые заявления высшего командования США, а также любопытные подробности, описанные в книге («At the Abyss: An Insider’s History of the Cold War»). Автор книги Томас К. Рид, ранее занимавший пост главы ВВС США, уверяет, что американские спецслужбы давно и планомерно готовились к тайной войне с Россией. Там же приводится в пример взрыв на советском трубопроводе в 1982 году, который нанёс ощутимый удар по экономике страны. 

Курт Ниммо утверждает, что подобные операции всегда санкционированы офисом президента, а формирование тайных ячеек происходило на протяжение десятилетий. При этом долгое время Россия и вовсе смотрела на подобные действия Америки сквозь пальцы, а назвать точное количество тех, кто может перейти от обычной жизни к террору, крайне сложно. При этом люди давно могли порвать с прошлым, позабыв о взятых на себя обязанностях и тех или иных действиях, совершённых против своей страны. Многие влились в общество, но ЦРУ умеет находить нужные аргументы. Сегодня не нужно подсылать тайных шпионов и рисковать раскрытием агентурной сети, ведь связь можно держать через обычные мессенджеры. Найти человека не составляет труда, а значит всё зависит только от решимости США идти на крайние меры. 

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Стоит понимать, что всё это двусторонний процесс. Если завтра в России начнутся массовые взрывы и паника, то нечто аналогичное будет инициировано в Америке. Там достаточно бывших граждан РФ, многие из которых остро переживают происходящее. Нет сомнений, что некоторые захотят отомстить дядюшке Сэму, ну а всё это попахивает открытым террором. Будем надеяться, что до такого не дойдёт, а у кого-то из администрации сонного Джо всё же есть голова на плечах, ну или хотя бы работает инстинкт самосохранения. 

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