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Какую видеокарту купить для God of War и Horizon Zero Dawn – 6 оптимальных GPU для эксклюзивов Sony
Все эти игры уже ждут российских геймеров на торрентах
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В последнее время Sony балует владельцев персональных компьютеров эксклюзивами, которые долгое время были доступны исключительно для игровых консолей. Возможностей ощутить себя консольщиком становится всё больше, ведь число игр растёт, а японская корпорация не собирается останавливаться на достигнутом. Ясно, что в ход идут игры с пробегом, которые уже отбили производство на приставках, а значит для Sony это дополнительный доход. И всё же другого шанса получить доступ к легендарным сериям и эксклюзивам последних лет у многих просто нет.

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Список игр, которые попали на ПК прямиком с PlayStation, довольно велик. В качестве примера можем назвать: God of War, Days Gone, Death Stranding, Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn, Days Gone и другие. Все они отличаются глубоким продуманным сюжетом и надолго запоминаются геймерам. Вообще, это всего лишь клише. Так, автор данного материала совсем недавно прошёл Detroit: Become Human, но решительно не помнит, о чём вообще была игра. В то же время God of War и Horizon Zero Dawn запомнятся надолго.

Если ещё недавно вы могли заявлять, что не играли в эксклюзивы Sony только потому, что не хотите брать под неё отдельную приставку, а игры там жутко дорогие, то сегодня у вас нет подобных оправданий. Всё дело в том, что всё это не только доступно на ПК, но и бесплатно лежит на торрентах. Осталось только подкупить видеокарту. Сегодня мы рассмотрим наиболее оптимальные модели для эксклюзивов Sony. Для разрешения 4К прекрасно подойдёт GeForce RTX 3080. Можно было бы обойтись и стандартной версией на 10 Гб видеопамяти с 320-битной шиной, но здесь за ту же цену нас поджидает прокачанная модель на 12 Гб с топовой 384-битной шиной. Запас мощности впечатляет, а с такой видеокартой можно надолго забыть слово апгрейд.

Любопытно, что прямая конкурентка для GeForce RTX 3080 не только стоит на 15 тысяч дешевле, но и куда интереснее. Речь о Radeon RX 6800 XT. Здесь прекрасно всё: от высокой производительности, до 16 Гб видеопамяти. Не подкачала и GIGABYTE, не пожалевшая оснастить видеокарту отличной системой охлаждения. Одним словом, никаких компромиссов, а в 4К играть – одно удовольствие. Особенно в эксклюзивы японской корпорации.

Для разрешения 2К советуем присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Это перспективная видеокарта ещё долго будет оставаться актуальной, позволяя своему владельцу запускать любые игры. Скорее всего, даже в 2024 году ещё пока неизвестные эксклюзивы Sony будут у вас летать на высоких настройках качества в 2К. Учитывайте, что видеокарты NVIDIA текущего поколения довольно требовательны. Рекомендуется поставить блок питания на 550 Вт, но лучше брать сразу от 600 Вт.

Radeon RX 6650 XT предлагает оптимальное соотношение мощности к цене, что делает эту видеокарту одной из самых интересных на рынке. Фанаты Дженсена Хуанга плохо знакомы с законами логики, поэтому берут другие графические чипы, ну а разумные геймеры должны сделать правильный выбор. В наличии 8 Гб видеопамяти, а 128-битная шина позволила снизить энергопотребление. Radeon RX 6650 XT отлично справляется с разрешением 2К, оставаясь актуальной ещё как минимум 4 года.

Не стоит забывать, что мы говорим пусть и о портированных с консолей играх, но ведь все они относятся к ААА-классу, поэтому предъявляют повышенные требования к производительности. Именно поэтому сегодня мы не советуем тратиться на бюджетные видеокарты. Оптимальным выбором для 1080р может стать Radeon RX 6600. Модель производства GIGABYTE стоит 30 тысяч и легко справляется не только с новинками 2022 года, но и будет вас радовать в будущем.

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Без мегапопулярной GeForce RTX 3050 не обходится ни один обзор, ведь эта видеокарта имеет неплохое соотношение между ценой и фрамрейтом, а главное создана под руководством Дженсена Хуанга. Зелёные цвета на коробке добавляют видеокарте шика, а сама она пусть и уступает Radeon RX 6600 по чистой производительности, остаётся прекрасным выбором. Если NVIDIA не остановит производство этой видеокарты, то она может стать бестселлером, вытеснив старушку GeForce GTX 1060 c пьедестала почёта в Steam.

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#видеокарты #sony #оптимальные ценовые предложения #god of war #horizon zero dawn
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