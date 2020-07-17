Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition пропали из каталога Microsoft
Недолго осталось ждать выпуска очередного поколения игровых консолей Xbox и PlayStation. При этом Sony и Microsoft наверняка не перестанут продавать консоли нынешнего поколения, пока на них будет спрос. Microsoft хочет сократить список предлагаемых моделей и снимает с производства не самые популярные разновидности Xbox One.
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В частности, в четверг стало известно об исчезновении из каталога продуктов компании консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition. Производство Xbox Series X наращивается, поэтому старыми консолями компания решила пожертвовать. При этом производство и поставки Xbox One S будут продолжаться.
Microsoft наверняка внесёт изменения в свои предприятия для удовлетворения спроса на Xbox Series X, которая сейчас является приоритетной для компании. Однако, прекращение производства ещё не означает, что консоли нельзя будет купить. Складских запасов Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition может хватить на несколько недель или даже месяцев.
Конечно, подавляющее большинство желающих уже обзавелись Xbox One и PlayStation 4. Желающие обновиться обладатели более старых приставок наверняка хотят приобрести консоли следующего поколения. В результате складские запасы снятых с производства консолей вряд ли будут расходоваться быстро.
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