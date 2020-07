Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недолго осталось ждать выпуска очередного поколения игровых консолей Xbox и PlayStation. При этом Sony и Microsoft наверняка не перестанут продавать консоли нынешнего поколения, пока на них будет спрос. Microsoft хочет сократить список предлагаемых моделей и снимает с производства не самые популярные разновидности Xbox One.

реклама

В частности, в четверг стало известно об исчезновении из каталога продуктов компании консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition. Производство Xbox Series X наращивается, поэтому старыми консолями компания решила пожертвовать. При этом производство и поставки Xbox One S будут продолжаться.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Microsoft наверняка внесёт изменения в свои предприятия для удовлетворения спроса на Xbox Series X, которая сейчас является приоритетной для компании. Однако, прекращение производства ещё не означает, что консоли нельзя будет купить. Складских запасов Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition может хватить на несколько недель или даже месяцев.

Конечно, подавляющее большинство желающих уже обзавелись Xbox One и PlayStation 4. Желающие обновиться обладатели более старых приставок наверняка хотят приобрести консоли следующего поколения. В результате складские запасы снятых с производства консолей вряд ли будут расходоваться быстро.