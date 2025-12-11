Это не мешает им получить более производительные ядра, большую площадь графического процессора и E-ядра

Согласно анализу от SemiAnalysis, процессоры последнего поколения Apple A19 и A19 Pro оказались не типичными итеративными обновлениями по сравнению с A18 и A18 Pro. В течение одного поколения компания внесла множество улучшений. Чипы стали на 10% меньше по площади кристалла, но Apple удалось добиться более высокой производительности ядер в сочетании с увеличением энергоэффективности ядер и площади графического процессора.

Новейший техпроцесс TSMC N3P обеспечивает уменьшение площади только на 4% по сравнению с техпроцессом N3E. Apple пришлось поработать над проектированием чипов.

SLC-кэш A19 остался неизменным по сравнению с 4 МБ у A18, но Apple использовала кристалл меньшей площади. У более старой версии чипа это 1,08 мм², а в новой версии 0,98 мм². Инженеры использовали более эффективную компоновку оставшейся площади, где размещались процессор обработки изображений (ISP), медиадвижок и другие компоненты. Это оставило дополнительное пространство для энергоэффективных ядер и области графического процессора.

Производительные ядра в A19 и A19 Pro работают на более высоких частотах, став меньше на 4%. Это может объяснить отсутствие существенной разницы между ними по сравнению с производительными ядрами A18 и A18 Pro. Зато масштабные архитектурные изменения в A19 Pro позволили добиться повышения производительности энергоэффективных ядер до 29% почти без увеличения энергопотребления.

Эти ядра не только способствуют повышению производительности многоядерных процессоров A19 Pro. Благодаря значительным улучшениям энергоэффективности чип занимает первое место по показателю «производительность на ватт» в Geekbench 6 среди премиальных процессоров последнего поколения, таких как Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500. Интересно посмотреть, что Apple предложит в 2026 году, когда чипы A20 и A20 Pro будут производиться по техпроцессу TSMC 2 нм.