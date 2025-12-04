Сейчас они разрабатываются под внутренним именем Galaxy Watch 9 Ultra

В 2024 году компания Samsung представила смарт-часы Galaxy Watch Ultra, после чего появилась обновлённая версия Watch Ultra (2025). Здесь доступно хранилище объёмом 64 ГБ вместо прежних 32 ГБ, что стало единственным изменением в плане аппаратного обеспечения.

В результате часы нынешнего года могут рассматриваться как слегка улучшенная версия, а не как полноценная модель нового поколения. Настоящая смена должна прийти в 2026 году, когда ожидается появление модели Galaxy Watch Ultra 2.

Портал Galaxy Club сообщает, что Samsung сейчас занята разработкой часов, взяв за основу модель Galaxy Watch 9 и используя внутреннее название Galaxy Watch 9 Ultra. Продажи могут начаться следующим летом.

Galaxy Watch Ultra создавались на основе Galaxy Watch 7, а внутри компании их называли Galaxy Watch 7 Ultra. С учётом этого издание и сделало вывод о том, что в данном случае речь идёт о разработке именно Watch Ultra 2. Сведения об их характеристиках пока не сообщаются.