Товарные знаки с таким названием зарегистрировали в Евросоюзе и США

Компания Samsung использует сенсоры камер ISOCELL минимум с 2013 года. Теперь голландское издание GalaxyClub обнаружило заявки Samsung на регистрацию товарного знака для сенсора под названием DeepPix в США, ЕС и Аргентине. В Аргентине упоминается термин «CMOS image sensor» (КМОП-сенсор изображения).

Сенсоры подобного рода представляют собой чип, который преобразует свет в цифровые изображения, улавливая фотоны массивом из миллионов светочувствительных пикселей. Каждый пиксель содержит фотодиод для сбора света и интегральную схему (или транзисторы) для усиления и преобразования заряда в сигнал напряжения. Поскольку каждый пиксель обрабатывает сигналы параллельно, весь процесс формирования изображения происходит с высокой скоростью и эффективностью.

КМОП-сенсоры могут быть изготовлены с использованием стандартных полупроводниковых технологий. Это означает значительную экономию за счёт масштабирования и снижение затрат. Конструкция КМОП позволяет интегрировать другие функции на одном кристалле, включая аналого-цифровые преобразователи (АЦП), схемы шумоподавления и обработки изображений.

DeepPix не успеют войти в состав будущих смартфонов Galaxy S26, поскольку там в камерах ожидаются минимальные изменения. В Galaxy S26 Ultra ждут основную камеру ISOCELL HP2 с разрешением 200 Мп и сенсором 1/1,3 дюйма, сверхширокоугольную ISOCELL JN3 с разрешением 50 Мп или Sony IMX564, перископическую камеру IMX854 50 Мп с 5-кратным зумом, переднюю IMX874 12 Мп, телефотокамеру ISOCELL 3LD S5K3LD 12 Мп с 3-кратным зумом.

DeepPix от Samsung может стать ответом на новый 200-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA 901 с апертурой 1/1,12 дюйма, размером пикселя 0,7 мкм, матрицей Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) и передовыми технологиями DCG-HDR, Fine 12-bit ADC и HF-HDR.