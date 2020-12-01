Среднее IQ ПК-геймера – 112, а игрока на мобильном устройстве – 99,4 – тестирование от Royal Panda
Вот уже несколько лет ходит слух, что PC-геймеры умнее всех остальных. Якобы потому, что они используют мультиплатформу, то есть могут играть и одновременно с этим заниматься другими делами, в то время как любители консолей чаще всего мощных компьютеров просто не имеют. Всё, что им остаётся – это запускать игры. Остальных важных привилегий они лишены. Игры на мобильных устройствах PC-геймерами вообще в серьёз не берутся.
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Недавнее тестирование от популярного казино под названием Royal Panda некоторые моменты данной теории всё-таки подтвердило. Во-первых, среднее IQ у тех, кто играет на компьютерах, равняется 112 баллам. Чуть меньше у аудитории PS4 – 110 баллов. У геймеров с Xbox оказалось ещё меньше – всего 103 балла. На последнем месте Royal Panda разместила игроков на смартфонах (99 баллов).
Кроме прочего, был проведён опрос, показавший, что наибольшее IQ имеют те, кто играет в Tom Clancy's Rainbow Six, также известную как Осада. У них показатель перевалил за 120 баллов. Далее по списку разместилась Among Us (119) и легендарная Minecraft (116). Именно поэтому мнение, что в "симулятор строителя" играют только школьники, можно автоматически определить как неверное. По неизвестным причинам казино заявило, что среднее количество IQ у игроков культовой Angry Birds – 96 баллов. Вероятно, это из-за того, что игра популярнее всего скачивается на смартфонах. В опросе взяли участие тысяча и один человек.
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