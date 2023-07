Прирост получили даже видеокарты RX 6000.

Недавно компания AMD представила новый графический драйвер, который обеспечивает значительный прирост производительности, демонстрируя двузначный процент. Последнее обновление Radeon Software Adrenaline Edition направлено в первую очередь на улучшение игрового процесса в Forza Horizon 5 и The Last of Us. Однако достигнутый прирост производительности не является чем-то обыденным и превосходит типичные результаты обычного обновления драйверов.

Яркий пример такого эффекта можно наблюдать в Forza Horizon 5, где Radeon RX 7900 XT демонстрирует ошеломляющий прирост скорости на 67% при работе в режиме 1080p. Аналогичным образом, Radeon RX 7900 XTX также получает большой прирост производительности – примерно 32% при том же разрешении. В разрешении 1440p Radeon RX 7900 XT демонстрирует заметное улучшение производительности на 46% благодаря новейшему драйверу.

При переходе к разрешению 4K прирост производительности несколько снижается, и Radeon RX 7900 XT демонстрирует 23%-е показатели по сравнению с предыдущим драйвером. Аналогично, RX 7900 XTX достигает 24%-го прироста при 4K.