Это в два раза больше по сравнению с выручкой рынка производства микросхем

Аналитическая компания TrendForce прогнозирует, что в 2026 году производители памяти (DRAM и NAND) 551,6 миллиарда долларов, учитывая высокий спрос и рост цен. В то же время мировой рынок производства микросхем, включая процессоры, достигнет нового пика – 218,7 миллиарда долларов, что хоть тоже много, но не сравнится с рынком памяти. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Текущая ситуация с высоким спросом позволяет производителям зарабатывать даже при сохраняющемся объёме продаж, поскольку цены растут, а крупные заказчики готовы покупать продукцию даже с учётом новых реалий. При этом производители уделяют приоритетное внимание клиентам и продукции, связанной с искусственным интеллектом, лишь увеличивая свою выручку. В любом случае, сейчас ценовая политика находится в абсолютной власти производителей памяти.

С осени 2025 года демонстрируется существенный рост цен на рынке памяти, учитывая высокий спрос из-за активного развития искусственного интеллекта и развития центров обработки данных. По данным Bloomberg, ситуация вряд ли улучшится в ближайшие годы, а эксперты вовсе считают, что речь идёт о длительном «суперцикле», который продолжит сказываться на обычных потребителях.