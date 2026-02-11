В этом году компании планируют выпустить более 1 тысячи автомобилей bZ4X, использующихся в качестве роботакси

Компании Toyota (Япония) и Pony AI (Китай) объявили о запуске серийного производства автомобилей с технологиями автономного вождения, которые будут использоваться на китайском рынке в качестве роботакси. Речь идёт об электрическом кроссовере bZ4X, имеющем сходство по габаритам с популярным Toyota RAV4. Источник изображения: ToyotaВ планах компаний в этом году выпустить более 1 тысячи роботакси, которые постепенно введут в коммерческую эксплуатацию в Китае. При этом акцент делаться будет на «города первого уровня», то есть развитые, экономические мощные и густонаселённые мегаполисы с развитой инфраструктурой, с которой у автономного вождения не возникнет проблем. До конца года суммарный парк bZ4X превысит 3 тысячи роботакси.

Toyota и Pony AI делали акцент на строгие требования безопасности и надёжности, а их совместный автомобиль соответствует японским критериям контроля качества. Роботакси оснащено автоматической разблокировкой на основе Bluetooth, голосовым управлением в салоне, онлайн-сервисами воспроизведения музыки и климат-контролем. Движение автомобиля плавное (без резких ускорений или торможений), чтобы минимизировать укачивание и другие элементы дискомфорта для пассажира.