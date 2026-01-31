Он представляет собой контейнер со всем необходимым оборудованием для производства небольших комплектующих

Управление оборонных материалов при Министерстве обороны Швеции (FMV) совместно с местными компаниями BAE Systems Hägglunds и Saab разработали полевой завод (официально – модуль полевого производства), предназначенный для производства запасных частей с помощью 3D-принтера прямо на передовой линии. Предполагается, что такое решение позволит компенсировать сложности логистики, упростив доставку вооружённым силам простых, но в то же время критически важных деталей. Источник изображения: FMVПредставитель FMV, курирующая проект, Лиза Сэфлунд подчеркнула, что концепция «микрозавода» является совершенно новой возможностью для шведской армии, поскольку военные смогут выполнить все этапы производства, не покидая полевую фабрику. Менеджер по продукции FMV Даниэль Оман добавил, что полевой завод может пригодиться в том случае, если традиционная логистика невозможна, деталь больше не производится промышленностью или доставка оригинальных запчастей займёт слишком много времени. Источник изображения: FMVСам «микрозавод» состоит из четырёх контейнеров, объединённых в один цех с соответствующим оборудованием для производства. Основой завода является цех, в котором расположен 3D-принтер по металлу, способный печатать объекты размером до одного метра в диаметре и весом до 300 килограммов. FMV акцентируют внимание на отсутствии аналогов их контейнерному заводу, поскольку он объединил все производственные цепочки в одну. Работы по доработке этой концепции продолжаться. При этом не уточняется, будет ли контейнер оснащаться маскировочными системами или вопрос защиты оборудования ляжет исключительно на инициативу военных.