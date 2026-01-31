Ракеты используются для перехвата баллистических ракет, включая гиперзвуковые цели

Компания Lockheed Martin (США) сообщила о достигнутом с Министерством обороны США рамочном соглашении об увеличении производства ракет-перехватчиков THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). В настоящее время компания обладает производственными мощностями для выпуска 96 ракет в год, но есть цель достичь показателя в 400 перехватчиков в год. Источник изображения: Lockheed MartinТаким образом, речь идёт о четырёхкратном увеличении производства современных ракет противоракетной обороны, которые используются для перехвата баллистических ракет, включая гиперзвуковые цели. Рамочное соглашение между компанией и американским правительством предоставляет Lockheed Martin гарантии, что США будут приобретать больше ракет по мере их выпуска.

В пресс-релизе Lockheed Martin напоминают, что THAAD уже развёрнуты на стратегически важных объектах в США, а также применялись в условиях боевых действий, где доказали свою эффективность. Вероятнее всего, речь идёт о развёртывании на Ближнем Востоке, где системы занимались перехватом иранских баллистических ракет. Во время ирано-израильского конфликта летом 2025 года была информация об израсходовании Пентагоном годового запаса ракет всего лишь за 13 дней.

Стоит отметить, что производство THAAD до недавних пор не расширяли ввиду отсутствия крупных заказов, а также высокой стоимости ракет – около 15 миллиардов долларов за перехватчик. Однако активное применение THAAD на Ближнем Востоке всё же потребовало увеличения производства.