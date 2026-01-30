Канадская провинция богата нефтью

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Администрация президента США проводила переговоры с представителями сепаратистского движения Alberta Prosperity Project (APP), которое выступает за провозглашение независимости канадской провинции Альберта. Провинция Альберта богата нефтяными месторождениями, которые составляют основную долю добываемой в Канаде нефти. Источник изображения: Белый дом (whitehouse.gov/gallery)По данным издания, с апреля 2025 года встречи проводились трижды. При этом они несли неформальный и неофициальный характер, учитывая сложность и тонкость вопроса. Собеседники издания в лице представителей Белого дома и Государственного департамента подтвердили, что регулярно проводят встречи с подобными группами, но в данном случае APP не получало никаких гарантий поддержки Вашингтона.

Представители APP предлагали США обсудить кредитную линию в размере 500 миллиардов долларов, чтобы помочь Альберте обрести независимость в ходе референдума. Маловероятно, что Вашингтон заинтересовался такими инвестициями, учитывая стремление Белого дома сосредоточить все американские финансы внутри США.

Financial Times акцентирует внимание на том, что независимость Альберты является противоречивым моментом. Несмотря на существование движения за независимость APP, большая часть жителей не поддерживают выход из состава Канады. Власти провинции также с одной стороны выступают против независимости, а с другой – сокращают барьеры для проведения референдума о провозглашении независимости Альберты.