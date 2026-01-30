Сайт Конференция
Nacvark
FT: США проводили неофициальные переговоры со сторонниками независимости Альберты от Канады
Канадская провинция богата нефтью

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Администрация президента США проводила переговоры с представителями сепаратистского движения Alberta Prosperity Project (APP), которое выступает за провозглашение независимости канадской провинции Альберта. Провинция Альберта богата нефтяными месторождениями, которые составляют основную долю добываемой в Канаде нефти.Источник изображения: Белый дом (whitehouse.gov/gallery)По данным издания, с апреля 2025 года встречи проводились трижды. При этом они несли неформальный и неофициальный характер, учитывая сложность и тонкость вопроса. Собеседники издания в лице представителей Белого дома и Государственного департамента подтвердили, что регулярно проводят встречи с подобными группами, но в данном случае APP не получало никаких гарантий поддержки Вашингтона.

Представители APP предлагали США обсудить кредитную линию в размере 500 миллиардов долларов, чтобы помочь Альберте обрести независимость в ходе референдума. Маловероятно, что Вашингтон заинтересовался такими инвестициями, учитывая стремление Белого дома сосредоточить все американские финансы внутри США.

Financial Times акцентирует внимание на том, что независимость Альберты является противоречивым моментом. Несмотря на существование движения за независимость APP, большая часть жителей не поддерживают выход из состава Канады. Власти провинции также с одной стороны выступают против независимости, а с другой – сокращают барьеры для проведения референдума о провозглашении независимости Альберты.

#сша #канада #альберта
Источник: ft.com
Сейчас обсуждают

HP91
05:57
Интересно посмотреть на тех, кто уважает Европу))
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
ark-bak
05:49
А как же патентное право, оборудование все равно будет поставлять ASML, Samsung. Так что наверное зависимость останется.
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
ark-bak
05:43
Ну и лохи!
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
Алекс Федор
04:21
Железо из категории "попросили донести до свалки", а тут еще про деньги.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
DIP32
02:46
Всё верно. Пока покупатели берут, то почему бы им не втюхать в три дорога. Всё равно же кушают.
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
Doomcreeper
01:36
Это стандарт, сертификаты к этому стандарту получают бп
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Bryant333
01:26
Тупые. Когда в космос полетите?
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
zik3ak
00:35
Занюх. КГ/АМ.
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
salexa
00:16
алга JVC
Создатель Might and Magic будет консультировать студию Unfrozen при создании HoMM Olden Era
E. S.
23:58
Ну и как, совсем тормозная карта вышла, что-ли? Сравнения отсутствуют. То есть, надо лезть в инет и гуглить тесты за тестами, чтобы понять, насколько она медленная ... Или не сильно медленно?
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
