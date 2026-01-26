Сайт Конференция
Nacvark
WSJ: В Китае военные и исследователи обучают БПЛА с ИИ на основе поведения хищных животных
Исследователи создали модель, имитирующую взаимодействие «ястребов» и «голубей»

В Китае военные и исследователи обучают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с искусственным интеллектом (ИИ) имитированию поведения хищных птиц и животных, чтобы более эффективно использовать их в качестве роя для разведывательных и ударных операций. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Так, например, в Бэйханском университете (Пекин) смоделировали состязание БПЛА, обученных поведению ястребов (атака) и голубей (уклонение), в формате «5 на 5». Как итог, все дроны-голуби были нейтрализованы за 5,3 секунды хищными роботизированными птицами. Такие исследования являются лишь частью инициатив по обучению ИИ работе в составе роя. Дроны, обучаемые защите, могут изучать поведение хищных птиц (атака наиболее уязвимых целей), в то время как ударным беспилотникам подходит манера более осторожных животных, избегающих нежелательные столкновения на пути к цели. Поведение муравьёв, койотов, китов и овец может помочь создать автономные системы, координирующие свои действия для принятия совместных решений.

The Wall Street Journal напоминает, что в Китае уже демонстрировали свои беспилотные разработки, имеющие сходство с дикими животными. Так, например, на военном параде виднелись «роботы-волков», являющиеся увеличенной копией роботизированных собак с интегрированным вооружением.

#китай #искусственный интеллект #бпла
Источник: wsj.com
