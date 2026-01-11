Страна рассматривает такую возможность в рамках гарантий безопасности при поддержке США

Министр обороны Великобритании Джон Хили, чьи слова приводит британское издание The Independent, заявил о планах Лондона потратить ещё 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку к возможному развёртыванию войск на территории Украины. Британское правительство рассматривает такую возможность в рамках гарантий безопасности, поддерживаемых США.

Британский министр объясняет, что выделенное финансирование необходимо для модернизации транспорта, средств связи и защиты от беспилотников, а также закупке вспомогательного оборудования. Выделение дополнительного финансирования обусловлено заявлением премьер-министра страны Кира Стармера, который обсуждал в Париже развёртывание войск совместно с Францией.

Хили также упомянул, что в этом месяце Великобритания и Украина запустят совместное производство дронов-перехватчиков OCTOPUS. Впервые информация о данном проекте появилась осенью 2025 года.

The Independent напоминает, что общая численность контингента войск может составить 15 тысяч военнослужащих, при этом половину из них прибудут из Великобритании. Пока точно неизвестно, какую именно роль будут роль играть британские и французские военные на украинских территориях, но в основном речь идёт о механизме сдерживания, без развёртывания войск вблизи будущей демаркационной линии. Стоит подчеркнуть, что всё вышеописанное возможно только после достижения всеобъемлющего соглашения между Украиной и Россией.