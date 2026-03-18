Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Двигатели нового кроссовера Lada Azimut подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6»
Это самый современный и требовательный экологический стандарт на сегодняшний день.

Учитывая, что в России гонений на автомобили с двигателями внутреннего сгорания нет, но желание обеспечить комфортное для всех качество воздуха есть, современные выпускаемые в стране машины по возможности должны соответствовать строгим экологическим нормам. И вот пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила о том, что двигатели, которые будут устанавливаться на новый кроссовер Lada Azimut, в ходе испытаний подтвердили соответствие наиболее строгому на сегодняшний день стандарту «Евро-6».

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Напомним, что в Lada Azimut будут ставить слегка форсированные двигатели объёмом 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Как следствие, их выбросы отличаются от базовых моделей данных двигателей и нуждались в отдельных проверках на токсичность. Полуторалитровый 150-сильный турбодвигатель от «восточного партнёра», который в перспективе будет устанавливаться на небольшие партии «Азимутов» в рамках партнёрских проектов, по всей видимости, и так отвечает вышеупомянутому экологическому стандарту.

Как отметили на «АвтоВАЗе», испытания на токсичность выхлопных газов подразумевают проверку в разных режимах эксплуатации при разных климатических условиях. Для этого в испытательной камере имитируются езда в жару +30 градусов и холодный запуск при -30 градусах, при отличающихся показателях влажности воздуха.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Соответствие экологическим требованиям в бензиновых двигателях обеспечивается за счёт грамотного образования топливовоздушной смеси и её «чистого» сгорания в цилиндрах двигателя вкупе с эффективной работой каталитического конвертера («катализатора»).

Продажи Lada Azimut в России должны начаться примерно во второй половине этого года. Стоимость кроссовера пока не объявлена, но исходя из класса машины, её «навороченности» и заведомо более высоких расходов на материалы, логично предположить, что она будет существенно дороже автомобиля Lada Vesta. Вряд ли ценник приблизится к стоимости Lada Aura, потому что тогда «Азимуту» не удастся конкурировать с китайскими кроссоверами того же класса — в частности, Haval Jolion — но, сами понимаете, этот вопрос может быть решён и неэкономическими методами.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada azimut
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter