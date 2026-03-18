Это самый современный и требовательный экологический стандарт на сегодняшний день.

Учитывая, что в России гонений на автомобили с двигателями внутреннего сгорания нет, но желание обеспечить комфортное для всех качество воздуха есть, современные выпускаемые в стране машины по возможности должны соответствовать строгим экологическим нормам. И вот пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила о том, что двигатели, которые будут устанавливаться на новый кроссовер Lada Azimut, в ходе испытаний подтвердили соответствие наиболее строгому на сегодняшний день стандарту «Евро-6».

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Напомним, что в Lada Azimut будут ставить слегка форсированные двигатели объёмом 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Как следствие, их выбросы отличаются от базовых моделей данных двигателей и нуждались в отдельных проверках на токсичность. Полуторалитровый 150-сильный турбодвигатель от «восточного партнёра», который в перспективе будет устанавливаться на небольшие партии «Азимутов» в рамках партнёрских проектов, по всей видимости, и так отвечает вышеупомянутому экологическому стандарту.

Как отметили на «АвтоВАЗе», испытания на токсичность выхлопных газов подразумевают проверку в разных режимах эксплуатации при разных климатических условиях. Для этого в испытательной камере имитируются езда в жару +30 градусов и холодный запуск при -30 градусах, при отличающихся показателях влажности воздуха.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Соответствие экологическим требованиям в бензиновых двигателях обеспечивается за счёт грамотного образования топливовоздушной смеси и её «чистого» сгорания в цилиндрах двигателя вкупе с эффективной работой каталитического конвертера («катализатора»).

Продажи Lada Azimut в России должны начаться примерно во второй половине этого года. Стоимость кроссовера пока не объявлена, но исходя из класса машины, её «навороченности» и заведомо более высоких расходов на материалы, логично предположить, что она будет существенно дороже автомобиля Lada Vesta. Вряд ли ценник приблизится к стоимости Lada Aura, потому что тогда «Азимуту» не удастся конкурировать с китайскими кроссоверами того же класса — в частности, Haval Jolion — но, сами понимаете, этот вопрос может быть решён и неэкономическими методами.