До недавних пор в стране не было американского интернета

Компания Starlink (США) объявила о предоставлении жителями Венесуэлы бесплатного доступа к широкополосному спутниковому интернету, обеспечивающему бесперебойную связь, вплоть до 3 февраля. Позже основатель компании Илон Маск (Elon Musk) отметил, что решение направлено на «поддержку народа Венесуэлы».

Таким образом, венесуэльцы смогут пользоваться американским спутниковым интернетом в течение этого месяца. При этом следует отметить, что до недавних пор Starlink не имел разрешения на официальную работу в Венесуэле, поэтому не предлагал свои услуги местным гражданам. Однако, несмотря на это, «серый импорт» (ввоз товаров из соседних государств) всё же предоставлял местным жителям возможности для приобретения терминалов Starlink с привязкой к лицензионным странам.

Маловероятно, что интернет Starlink массово будет распространён в Венесуэле, по крайней мере, в ближайшее время, но некоторое количество терминалов для раздачи доступа в стране всё же имеется.

Соответствующее решение было принято на фоне вторжения США в Венесуэлу с последующим арестом президента страны Николаса Мадуро. Венесуэльскому президенту предъявили обвинения по ряду статей, связанных с участием в организации оборота запрещённых веществ и оружия.