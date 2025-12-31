Испытания подтвердили способность ракеты поражать цели на расстоянии до 120 километров

В Индии провели первые испытания управляемой ракеты дальнего радиуса действия LRGR 120 для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Пинака». Об этом сообщает издание Defence Blog со ссылкой на официальное заявление Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO).

Новая ракета, предназначенная для нанесения ударов по целям на расстоянии до 120 километров, в ходе испытаний успешно подтвердила свои технические характеристики. На испытаниях присутствовали различные индийские чиновники, включая представители DRDO. Запуск ракеты отслеживали специальными приборами на протяжении всей траектории полёта.

Основным преимуществом LRGR 120 является то, что ракета совместима с пусковой установкой РСЗО «Пинака». Таким образом, речь идёт не о самостоятельной ракете, а дополнении, которое расширяет возможности РСЗО и предоставляет ей оперативную гибкость (применение различных ракет в зависимости от цели). Новую индийскую ракету можно сравнить с американскими ATACMS, запуск которых возможен с помощью РСЗО M142 HIMARS.