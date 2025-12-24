Несмотря на санкции, российская рыба по-прежнему попадает на европейские столы

Несмотря на вводимые Европейским союзам санкции, страны сообщества по-прежнему продолжают импортировать российские морепродукты. В 2024 году европейские страны потратили 709 миллионов евро на импорт российской рыбы, большая часть которой предназначалась для Германии, Франции, Нидерландов и Польши. На тот момент рыбу удавалось ввозить даже без пошлин, но сейчас, как пишет издание Euractiv, ситуация изменилась, поэтому в этом году морепродукты выросли в цене.

В материале издания отмечают, что такие страны, как Финляндия и Швеция, давно призывают к более жёстким мерам по ограничению импорта российских морепродуктов, но тонны продукции продолжают завозить на европейский рынок. При этом Европейский союз в 2022 году всё же ограничил импорт красной икры из России. Нюанс в том, что российские компании поставляли на рынок Европы не так много икры, как рыбы, поэтому их доходы от экспорта морепродуктов не снизились.

Один из экспертов рассказал Euractiv, что в некоторых случаях страны Европы даже пытаются скрыть российское происхождение морепродуктов. Перерабатываемая в Норвегии рыба маркируется как норвежская, поэтому отследить её происхождение невозможно. Другой отраслевой экспорт, чьи слова приводит издание, вовсе утверждает, что Европа не может отказаться от импорта из России той же трески:

«Мы почти полностью зависимы от импорта. Физической, практической возможности получить это сырьё (для переработки) внутри Европы нет», – заверяет он.

В преддверии католического Рождества цены на российскую треску достигают уровней, которых никогда не было. Вероятнее всего, стоимость импортируемых странами Европы российских морепродуктов лишь продолжит расти.