Компания L3Harris Technologies предоставила свою разработку Корпусу морской пехоты США

Компания L3Harris Technologies сообщает о проведённых в этом году над Атлантическим океаном испытаниях крылатой ракеты, разработанной в рамках программы по разработке доступных по стоимости средств поражения. Компания предоставила свою разработку под наименованием Red Wolf военным из Корпуса морской пехоты США, которые успешно запустили и поразили цель с вертолёта AH-1Z Viper.

В пресс-релизе акцентируют внимание на том, что проведённые американскими морпехами испытания демонстрируют простоту использования Red Wolf, ведь недорогая ракета была запущена за пределами зоны поражения вражеского оружия. При этом до сих пор нет информации о точных технических характеристиках ракеты.

L3Harris Technologies в очередной раз подчеркнула, что её доступные крылатые ракеты отличаются гибкостью, модульной конструкцией и передовым программным обеспечением для взаимодействия в полёте. Помимо этого, поддерживается возможность «роевых ударов» для повышения эффективности.

Впервые о семействе доступных крылатых ракет Wolf стало известно летом этого года. Тогда L3Harris Technologies представила две ракеты – Red Wolf и Green Wolf, которые, как сообщалось, имеют дальность полёта до 300 километров.