Nacvark
Пентагон прекратит работать с компаниями сотрудничающими с Китаем
Такие компании могут начать исключать из цепочек поставок уже в следующем году

Министерство обороны США готовит список компаний сотрудничающих с китайской армией, чтобы впоследствии исключить их из цепочек поставок американского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает издание Defense One, приводя слова чиновников Пентагона.

Глава отдела промышленной политики Пентагона Майкл Каденацци, чьи слова приводит издание, утверждает, что многие партнёры оборонно-промышленного комплекса США ведут бизнес, сознательно или неосознанно, с компаниями, связанными с китайскими военными. По этой причине оборонное ведомство подготовит список таких компаний, свяжется с ними и попытается «вывести из-под контроля Китая». В противном случае – компании внесут уже в другой список, устанавливающий запрет на сотрудничество с ними в рамках цепочки поставок Пентагона.

Начиная с июня 2026 года, Пентагону будет запрещено напрямую заключать новые или продлевать существующие контракты с компаниями, включёнными в этот список. В то же время с 2027 года эти компании полностью будут исключены из цепочки поставок Пентагона, поскольку они не смогут заключать контракты с другими компаниями, действующими в рамках государственного оборонного заказа США. По мнению Каденацци, занесение компании в этот список заставит её дважды подумать, стоит ли продолжать работать с китайскими оборонными компаниями

#сша #пентагон
Источник: defenseone.com
Сейчас обсуждают

Mallory
01:47
> Ты ещё начни разоблачать Главврача из комментов, что он настоящий, "Трёх кукушек" не существует, и тебя в жизни не клизмировали, и все справки есть. Что вы творите?! Нельзя же так смешно шутить. ...
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
ark-bak
01:01
Дешёвый вброс
Straits Times: В Южной Корее в 2005 году было продано 10 000 кондиционеров LG с логотипами из золота
ark-bak
00:32
А кто полетит? Рубио? Вэнс? Рютте? Урсула? Кая? Мерц? Стармер?
Трамп требует от NASA высадку на Луну к 2028 и создание станции к 2030 году
Alexander Muz
22:32
Да в чем проблема то... 10-ка после несложных манипуляций может критические обновы аж до 2028 года получать (а остальное и не нужно). А там глядишь за это время на ̶ ̶т̶е̶р̶п̶и̶л̶а̶х̶ бета-тестера...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
AKS
22:25
малый боцманский загиб: 4 минуты кайфа... большой боцманский загиб: 8 минут потрясения...
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16% годовых
Chaтo-OverBoт
22:24
Есть мнение, что этих денег не будет. Как не будет и евросоюзика скоро.
Украина приветствует кредит от ЕС размере €90 млрд, несмотря на отсутствие соглашения по активам РФ
Chaтo-OverBoт
22:22
Сделка века между клошарами, йопть! И теперь одна сторона пошла шукать 50 лямов, а вторая - ракеты для С-300. Удачи обеим.
FT: Великобритания пересмотрит план военных расходов из-за финансовых проблем
Chaтo-OverBoт
22:21
Зашкварк, договорились - ещё не значит что выделяют. А так-то доо, очередное переможное выделение из шнобеля имеет место быть.
В ЕС договорились выделить Украине кредит в размере €90 млрд без использования российских активов
Chaтo-OverBoт
22:19
Очередная влажная мрiя из шнобеля блумберга, усиленно разжёвываемая нашим ресурсным зашкварком.
Bloomberg: Турция обсуждает возвращение России систем С-400
Вячеслав Безруков
22:07
Но UFS 3.0 в нормальных смартах по прежнему не будет,а 8K HDR по прежнему никому не нужно да и вообще HDR бесполезен потому что Моники с нужным сертификатом дороги.
Samsung официально представила Exynos 2600 как первый в мире 2 нм чип для смартфонов
