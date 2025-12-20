Такие компании могут начать исключать из цепочек поставок уже в следующем году

Министерство обороны США готовит список компаний сотрудничающих с китайской армией, чтобы впоследствии исключить их из цепочек поставок американского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает издание Defense One, приводя слова чиновников Пентагона.

Глава отдела промышленной политики Пентагона Майкл Каденацци, чьи слова приводит издание, утверждает, что многие партнёры оборонно-промышленного комплекса США ведут бизнес, сознательно или неосознанно, с компаниями, связанными с китайскими военными. По этой причине оборонное ведомство подготовит список таких компаний, свяжется с ними и попытается «вывести из-под контроля Китая». В противном случае – компании внесут уже в другой список, устанавливающий запрет на сотрудничество с ними в рамках цепочки поставок Пентагона.

Начиная с июня 2026 года, Пентагону будет запрещено напрямую заключать новые или продлевать существующие контракты с компаниями, включёнными в этот список. В то же время с 2027 года эти компании полностью будут исключены из цепочки поставок Пентагона, поскольку они не смогут заключать контракты с другими компаниями, действующими в рамках государственного оборонного заказа США. По мнению Каденацци, занесение компании в этот список заставит её дважды подумать, стоит ли продолжать работать с китайскими оборонными компаниями