Она была сброшена израильскими военными и есть риск, что её используют для изучения

В прошлом месяце Израиль ликвидировал командира ливанской группировки «Хезболла» Али Табатабаи, осуществив бомбардировку с помощью авиационных бомб GBU-39 американского производства. Как оказалось, одна из сброшенных бомб не взорвалась и осталась на юге ливанских территориях.

Издание The Jerusalem Post, ссылаясь на ливанские СМИ, пишет, что правительство США обратилось с просьбой к Бейруту вернуть неразорвавшуюся авиабомбу. Американское военное командование опасается, что бомба в конечном итоге попадёт в руки Китая или Россию, где будет изучена местными специалистами. По этой причине военные хотят вернуть GBU-39 обратно в США. Никто из представителей правительства Ливана официально не комментировал запрос Вашингтона.

Планирующая бомба GBU-39 позволяет наносить удары на расстояние до 110 километров мощностью 250 фунтов (113 килограммов). При этом стоимость бомбы относительно небольшая – всего 50 тысяч долларов. Военно-воздушные силы Израиля активно используют GBU-39 для нанесения ударов по сектору Газа и югу Ливана, где по-прежнему сохраняется активность «Хезболла».