Военные планируют оснастить гранатомёт боеприпасами программируемого подрыва, упростив поражение целей в воздухе

Армия США планирует модернизовать 40-мм гранатомёт Mk 19, оснастив его новыми боеприпасами, которые позволят использовать оружие для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает издание The Defense Post, ссылаясь на информацию с официального сайта государственных заказов SAM.gov.

Военные хотят внедрить технологии сенсорного взрывателя в программируемые боеприпасы воздушного подрыва, что позволит использовать Mk 19 против небольших БПЛА. Такой подход позволит получить боеприпас, полагающийся на датчики обнаружения присутствия и близости цели, что упрощает его детонацию на оптимальном расстоянии без необходимости столкновения с целью. В итоге американские военные могут получить образцы гранатомётов Mk 19, которые можно будет эффективно использовать против БПЛА, наравне с доступными неуправляемыми ракетами APKWS II для авиации.

Mk 19 разрабатывался в 1960-х годах в качестве автоматического станкового гранатомёта с ленточным питанием, который осуществляет от 325 до 375 выстрелов в минуту. Одна лента гранатомёта состоит из 32 снарядов калибра 40-мм, имеющих дальность полёта до 2,2 километров.