Стоимость одного перехватчика составляет около $50 тысяч

Генеральный директор Frankenburg Technologies Кусти Сальм, чьи слова приводит издание The Telegraph, рассказал о разработке компании – недорогой ракете Mark 1, которая разрабатывается для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Управляющий компанией подчеркнул, что в ближайшие пять - десять лет это будет «самое необходимое оружие в западном мире».

Mark 1 состоит из небольшой конструкции около 65 сантиметров в длину, которая, несмотря на малые габариты может поражать БПЛА на расстоянии до двух километров. Акцент делается на дешевизну технологии, поэтому стоимость одного такого перехватчика составляет около 50 тысяч долларов. При этом компания особенно изучает российские БПЛА, позиционируя свою разработку как решение против них.

Перехватчик от Frankenburg Technologies полагается на искусственный интеллект, обеспечивающий автономность в случае проблем со связью. Точность ракеты составляет около 56%, но есть планы довести её до 90%. Необходимо подчеркнуть, что с такими показателями точности перехватчик вряд ли является эффективным средством противодействия БПЛА, ведь для успешного перехвата понадобится как минимум два Mark 1 общей стоимостью 100 тысяч долларов. В таком случае даже применение ракет класса «воздух – воздух» кажется экономически целесообразнее.

Frankenburg Technologies планируют обеспечить надёжную цепочку поставок для массового производства Mark 1. Компания также рассматривает интеграцию перехватчика с существующими системами противовоздушной обороны.