Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам встречи с Дональдом Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Вашингтон отменит санкции, препятствующие реализации проекта по строительству атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2».

По его словам, речь идёт не о продлении исключения, позволяющего осуществлять транзакции с российскими подрядчиками, а полноценной отмене санкций. Венгерский премьер подчеркнул, что своим решением США снимают возражения против строительства в Венгрии второй АЭС при участии российской компании «Росатом». Помимо этого, американские власти разрешат Венгрии продолжать закупки российских энергоносителей, включая трубопроводный газ. В то же время ядерное топливо, необходимое для функционирования АЭС, будет закупаться у США.

Проект АЭС «Пакш-2» попадает под санкции США из-за необходимости осуществления транзакций, связанных с российскими властями. В июне 2025 года Министерство финансов США разрешило проведение операций, связанных с гражданской ядерной энергетикой, если проекты были начаты до 21 ноября 2024 года. Первоначально проект «Пакш-2» не попадал под это исключение, но позже Виктор Орбан сообщил о разрешении США транзакций, которые позволят строительство новой АЭС в Венгрии.