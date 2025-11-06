Генеральный директор может покинуть компанию, если ему не одобрят пакет вознаграждений

В конце октября стало известно, что генеральный директор Tesla Илон Маск может уйти в отставку, если ему отклонят пакет вознаграждений в размере до 878 миллиардов долларов. Выплата всей суммы будет происходить в эквиваленте акций компании, а транши будут поступать Маску по мере выполнения различных целевых показателей, например – увеличение рыночной капитализации до 2 триллионов долларов, а впоследствии – до 8,5 триллионов долларов.

Уже сегодня акционеры компании примут решение, которое определит судьбу компании на ближайшее будущее. Причём, как пишет издание Reuters со ссылкой на различных представителей Совета директоров, все они призывают акционеров одобрить Илон Маску пакет вознаграждений, ведь он может превратить Tesla в гиганта искусственного интеллекта, производящего миллионы беспилотных роботакси и человекоподобных роботов.

Мнения инвесторов разнятся: одни считают, что им стоит сделать ставку на Маска, ведь только ему удастся выполнять все поставленные цели, а другие – наоборот, не желают связывать судьбу компании с одним генеральным директором, который не потеряет ничего даже в случае провала. Ставка на лидерство Маска создаёт определённые риски, в частности, того, что судьба Tesla и стоимость акций будут напрямую зависеть от деятельности генерального директора.

«Какое мне дело до того, сколько он зарабатывает, если он воплощает в жизнь перемены и видение?», – задаётся вопросом генеральный директор Laffer Tengler Investments (инвестор Tesla) Нэнси Тенглер

Илон Маск не исключает, что может отдать приоритет другим своим проектам (SpaceX, xAI, Neuralink), если Tesla не последуют за ним.